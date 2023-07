Autodopravcovia sa chcú pre mýto stretnúť s premiérom

Banská Bystrica 27. júla (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) sa chce v súvislosti s prípravou nového mýtneho systému stretnúť s predsedom vlády Ľudovítom Ódorom. Informovať ho chce o nedostatkoch, ktoré vidí v riadení rezortu dopravy a príprave nového mýtneho systému. TASR o tom informoval predseda UNAS Stanislav Skala.



"V súčasnosti sme v súvislosti s prípravou nového mýtneho systému podali trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní neznámym páchateľom a právnickou osobou - Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS)," uviedol Skala. Ako pripomenul, pre zmluvu medzi NDS a prevádzkovateľom mýta na Slovensku, spoločnosťou SkyToll, podávali trestné oznámenie aj pred tromi rokmi.



UNAS uvádza, že rezort dopravy nezvláda riadenie NDS, ktorá podľa autodopravcov podniká kroky súvisiace s výberom mýta tak, aby čo najviac vyšla v ústrety súkromnému dodávateľovi. Dlhodobým cieľom UNAS je zvýšiť podiel z výberu mýta a dane z motorových vozidiel na výstavbu a údržbu ciest.



"Na osobnom stretnutí by sme chceli informovať predsedu vlády SR o nami videných nedostatkoch v riadení rezortu dopravy a požiadať ho o nápravu tak, aby podmienky pri údržbe ciest a výstavbe nových netrpeli nedostatkom financií spôsobeným úmyselným nesprávnym manažovaním zmluvných podmienok pri budovaní nového mýtneho systému na Slovensku," skonštatoval Skala.



Zmluva so spoločnosťou SkyToll sa mala pôvodne skončiť už vlani. NDS nakoniec mýtnu zmluvu predĺžila do konca roka 2024, rozhodnutie vysvetlila prieťahmi spojenými s tendrom na nové mýto. Podľa rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie majú diaľničiari výsledok súťaže na mýtny systém znova a opakovane vyhodnotiť.