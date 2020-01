Autodopravcovia sa stretnú s vedením rezortu financií, veria v dohodu

Bratislava 8. januára (TASR) – Autodopravcovia sa stretnú s vedením Ministerstva financií (MF) SR ešte vo štvrtok (9. 1.). Rokovať by mali o požiadavkách, ktoré zahŕňajú 50-percentné zníženie cestnej dane. Štrajk však stále pokračuje. Po stredajšom rokovaní na rezorte financií to uviedol Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá štrajk vyhlásila.



Na stretnutí boli prítomní minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) aj štátna tajomníčka Dana Meager. Zúčastnili sa na ňom predstavitelia UNAS a tiež zástupcovia Združenia cestných dopravcov SR Česmad Slovakia. Skala poznamenal, že vedenie rezortu bolo voči autodopravcom ústretové.



"Priamo sme sa nedohodli na určitých bodoch, ale myslím, že zajtra budeme znova vyzvaní, myslíme, že zajtra sa dohodneme na určitých bodoch," skonštatoval Skala. Ministerstvo financií podľa neho stále poukazuje na 35 miliónov eur, ktoré treba nájsť na zníženie cestnej dane o 50 %. "Majú nejaké rezervné fondy, v rezervných fondoch majú zhruba nejakých 250 miliónov, takže tých 35 miliónov si myslíme, že mohli by nám pustiť a boli by sme spokojní," dodal.



Od utorka trvá štrajk autodopravcov v Bratislave, Košiciach aj na Orave. UNAS konštatuje, že štrajk považuje za krajné riešenie a hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov. Od predstaviteľov štátu očakáva riešenia, a to 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta. Požadovala rokovanie s vládou SR o predložených požiadavkách.