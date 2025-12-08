< sekcia Ekonomika
Autodopravcovia strácajú konkurencieschopnosť, vodičov udržia ťažšie
Autor TASR
Bratislava 8. decembra (TASR) - Slovenských cestných dopravcov stále trápi vysoké daňovo-odvodové zaťaženie práce. Pre zamestnávateľov v tomto odvetví predstavuje cena práce výraznú záťaž a samotní vodiči majú v porovnaní s kolegami z konkurenčných krajín nižší čistý príjem. Ako pre TASR uviedlo Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia, znižuje to konkurencieschopnosť slovenských dopravcov a komplikuje udržanie pracovnej sily v sektore.
Združenie zároveň podotklo, že dlhodobo presadzuje konkrétne opatrenia, ktoré by vodičom priniesli lepšie finančné podmienky. „Podarilo sa nám vyrokovať dohodu o úpravách cestových náhrad, ktorá je už pred finalizáciou, a veríme, že čoskoro vstúpi do praxe," priblížil hovorca Česmad Slovakia Roman Kment.
V porovnaní s Českom majú domáci autodopravcovia vysokú cenu paliva a túto tému stále diskutujú na odbornej úrovni. Keďže z vozidla sa stal pojazdný sklad a z vodiča skladník, chystajú sa zlepšiť podmienky kolegov vodičov aj o zákaz manipulácie s tovarom.
Najväčšia profesijná organizácia zamestnávateľov v cestnej doprave na Slovensku tvrdí, že sa snaží stabilizovať podnikateľské prostredie dopravcov a predísť ďalšiemu rastu nákladov práve v období, keď sa odvetvie ešte stále vyrovnáva s predchádzajúcimi cenovými tlakmi, legislatívnymi zmenami, ako aj s dosahmi konsolidačného balíka. Tohtoročné zvýšenie mýtnych sadzieb malo tiež vplyv na rast cien nákladnej prepravy.
„Zákazníci však, žiaľ, veľmi ťažko akceptujú navýšenie cien z tohto dôvodu, čo vytvára veľké napätie medzi reálnymi nákladmi dopravcu a tým, čo je trh ochotný zaplatiť. Konkurencia na trhu je extrémne vysoká," priblížil Kment. Slovenskí dopravcovia podľa neho čelia najmä tlakom z Poľska či Litvy, kde majú cestní dopravcovia dlhodobo priaznivejšie podnikateľské prostredie, napríklad dotácie na obnovu vozového parku. „Takéto opatrenia na Slovensku úplne chýbajú, čo nás znevýhodňuje a znižuje našu konkurencieschopnosť," pokračoval hovorca združenia.
Ceny prepravy sa na Slovensku v priemere zvýšili - závisí to od typu prepravy a regiónu či kontraktu. „Je však zrejmé, že celý tlak z rastúcich nákladov nemôže dlhodobo znášať dopravca - sektor potrebuje férové podmienky, predvídateľné prostredie a podporu, aby zostal životaschopný," dodal Kment. Pokles dopravných výkonov v cestnej nákladnej doprave trvá na Slovensku už šiesty štvrťrok za sebou, čo jasne ukazuje ochladenie priemyslu a hospodárstva na Slovensku a v Európskej únii.
