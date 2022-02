Autodopravcovia štrajkujú, žiadajú aj zníženie cien pohonných látok

Na snímke vodiči kamiónov počas brífingu na protestnom zhromaždení Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) k zníženiu ceny PHM 14. februára 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 14. februára (TASR) – Autodopravcovia v pondelok štrajkujú v Bratislave, čiastočne blokujú Rožňavskú ulicu. Chcú tak poukázať na problémy, ktorým čelí tento sektor. Majú viaceré požiadavky vrátane zníženia cien pohonných látok. Ak vláda nič neurobí, hrozia aj blokádou hraničných priechodov.Dopravcovia tvrdia, že s nárastom cien pohonných látok čelia veľkým problémom. Marián Ürge z Asociácie Žltý anjel Asistance24, ktorá združuje odťahové služby, poukázal na to, že viaceré okolité krajiny znížili spotrebnú daň z palív. Upozornil, že slovenskí dopravcovia krachujú a v dôsledku zvyšujúcich sa nákladov podľa jeho slov nie sú konkurencieschopní voči dopravcom z okolitých štátov.Medzi požiadavky autodopravcov patrí úprava cien pohonných látok po vzore Poľska a Maďarska, ďalšie zníženie cestnej dane, vratka spotrebnej dane z palív, ale aj zníženie platby mýta. Ürge priblížil, že minulý týždeň o problémoch autodopravcov rokovali s ministrom dopravy Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) aj za účasti štátneho tajomníka rezortu financií.Autodopravcovia v súčasnosti blokujú jeden jazdný pruh na Rožňavskej ulici v Bratislave.ozrejmil Ürge. Na kamiónoch sú transparenty s nápismi, ako "Štrajk" či "Nechceme živoriť, ale žiť".Blokáda by mala podľa Stanislava Skalu z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) trvať štyri až päť dní. Zástupcovia štrajkujúcich zdôraznili, že ak vláda v súvislosti s ich požiadavkami nič nespraví, dajú pokyn na zablokovanie hraničných priechodov.Polícia na sociálnej sieti upozornila, že aktuálne je premávka na Rožňavskej ulici od križovatky s Tomášikovou ulicou v jednom jazdnom pruhu obmedzená v smere do centra Bratislavy.uviedla polícia.