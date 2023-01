Autodopravcovia vyčítajú dialničiarom podpis dodatku so SkyToll

Bratislava 19. januára (TASR) – Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) namieta spôsob, akým Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrela novú zmluvu so spoločnosťou na výber mýta SkyToll, a to aj napriek verejnému prísľubu dočasne povereného ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina) o ukončení nevýhodnej spolupráce. Uviedla to vo štvrtok vo svojom stanovisku s tým, že to považuje za netransparentný spôsob.



Autodopravcovia kritizujú, že podmienky spolupráce sa verejnosť dozvie až po podpise dodatku k zmluve medzi NDS a spoločnosťou SkyToll. Na nahliadnutie podľa UNAS nie je ani štúdia o výhodnosti takejto formy výberu mýta v porovnaní s inými riešeniami.



V decembri 2022 pritom Doležal a vedenie NDS sľúbili, že SkyToll získa za odmenu sumu, ktorá klesne na úroveň 50 miliónov eur. V prepočte ide "približne o 20 % z celkovej sumy vybraného mýta," doplnila únia. Ako dospeli práve k tejto sume, podľa autodopravcov nikto nevysvetlil, a známe nie je ani to, či so sumou súhlasil Útvar hodnoty za peniaze. Ten pripomienkuje efektívnosť vynaložených verejných financií pri štátnych zákazkách.



Autodopravcovia tiež uvažovali, či k poníženiu odmeny pre SkyToll nebolo potrebné pristúpiť aj v minulosti. Preto navrhli prešetrenie situácie Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) SR, aby sa zistilo prípadné protiprávne konanie.