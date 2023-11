Autodopravcovia zablokujú hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod

PREČÍTAJTE SI AJ: Rezort dopravy: Autodopravcovia majú právo na štrajk

Bratislava 29. novembra (TASR) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) bude na základe rozhodnutia predsedníctva blokovať hraničný priechod Vyšné Nemecké - Užhorod. Priechod budú autodopravcovia blokovať od 1. decembra od 15.00 h až do odvolania. Po rokovaní s Ministerstvom dopravy (MD) SR o tom informovali autodopravcovia." uviedla UNAS s tým, že sa chce pripojiť k dopravcom z Poľska, ktorí hraničné prechody blokujú takmer štyri týždne.UNAS kritizuje dohodu, ktorou Európska únia (EÚ) umožnila výnimku pre ukrajinských dopravcov spod potreby disponovať prepravným povolením. Dohoda medzi EÚ a Ukrajinou o cestnej nákladnej doprave podľa autodopravcov devastačne narušila pomer obchodu a vykonaných prepráv medzi Slovenskom a Ukrajinou v neprospech slovenských dopravcov.V stredu mali na rokovaní s rezortom dopravy zástupcovia UNAS viacero požiadaviek, prvou z nich bolo práve vypovedanie dohody medzi EÚ a Ukrajinou. MD SR na sociálnej sieti uviedlo, že autodopravcovia majú právo štrajkovať, no nesmú narušiť život obyvateľov." uviedol rezort dopravy.UNAS uviedla, že nebude blokádou nijako obmedzovaný prevoz humanitárneho tovaru, vojenskej pomoci, živých zvierat, paliva a chladeného či čerstvého tovaru. Doprava obchodného tovaru, ktorý sa nachádza v kamiónoch, bude prepúšťaná v počte štyroch kamiónov za hodinu. Autodopravcovia sa vyjadrili, že EÚ uzatvorila zmluvu s dobrým úmyslom, no bez analýzy a vplyvu na trhy susedných štátov Ukrajiny.