Autom roka 2020 v SR sú Toyota Corolla a Suzuki Jimmy

Bratislava 5. marca (TASR) - Autom roka 2020 v Slovenskej republike sa stali Toyota Corolla a Suzuki Jimmy. Rozhodla o tom 15-členná odborná porota zložená z motoristických novinárov.



Do ankety sa automaticky zapojili všetky automobilové novinky na slovenskom trhu za rok 2019. Vždy však muselo ísť o celkom nové auto, čiže nie o odvodeninu, ako napríklad Kabrio, Pick-up alebo Kombi. Keď porota vybrala 7 finalistov spomedzi zúčastnených noviniek, finálové kolo spočívalo v tom, že importéri značiek pristavili týchto 7 modelov na celý deň na testovanie celou porotou. Tak vzniklo definitívne poradie, ktoré sa určovalo rovnakou metódou ako pri európskom Car Of The Year.



"Každý člen poroty mal k dispozícii 25 bodov, pričom jednému kandidátovi mohol prideliť maximálne 10 bodov. Tento ročník nastala kuriózna situácia, keď sa medzi tých, ktorí boli na pódiovom umiestnení, prebojovali dvaja finalisti s rovnakým počtom hlasov. To znamená, že dva krištáľové poháre vyrobené v sklárňach v Lednických Rovniach ostali na rovnakom stupienku," povedal pre TASR šéfredaktor motoristického magazínu STOP Ľuboš Kríž.



Na ďalších miestach skončili Peugeot 208, Subaru Forester, Renault Clio, Škoda Scala a Kia Xceed.