Autom roka 2023 v SR je Honda Civic

Bratislava 23. januára (TASR) - Autom roka 2023 v Slovenskej republike je Honda Civic so ziskom 100 bodov. Na druhom mieste sa v 27. ročníku ankety umiestnila Kia Niro so ziskom 93 bodov. Ako tretí sa v ankete umiestnil so 42 bodmi Citroën C5X.



Ako ďalej informovala Lívia Hvizdošová, tajomníčka ankety, štvrtou v poradí je Dacia Jogger (37 bodov) a ako piata skončila Alfa Romeo Tonale (36 bodov).



Hvizdošová dodala, že do ankety sa zapájajú všetky automobilové novinky bez ohľadu na pohon, ktoré sa objavia na trhu od januára do decembra, v tomto prípade v roku 2022.