Automat na zvyšovanie opatrovateľského príspevku v SR chýba, tvrdí OZ

Bratislava 20. júla (TASR) – Opatrovateľský príspevok sa síce na Slovensku zvýšil, ale stále chýba systémový nástroj na jeho pravidelné zvyšovanie. Na potrebu vzniku takéhoto automatu upozornilo občianske združenie (OZ) Pomocná ruka nádeje.



Na Slovensku sa zvýšil opatrovateľský príspevok a príspevok na asistenciu, čo združenie uvítalo. Napriek tomu upozornilo na to, že tieto príspevky sú stále podhodnotené a nedokážu odrážať cenovú realitu Slovenska a nároky, ktoré sú iné než v bežných prípadoch.



"Rodiny s pacientmi v bdelej kóme sú vďačné za každé zvýšenie opatrovateľského príspevku, sú vďačné za každý cent, ktorým si môžu prilepšiť svoj rodinný rozpočet, ktorý ide celý na opateru pacienta. Veľakrát nepokrýva ani základné potreby týchto pacientov a rodiny žijú na okraji spoločnosti," podotkla zakladateľka OZ Pomocná ruka nádeje Michaela Huliková. Tvrdí, že sociálny systém na Slovensku potrebuje neodkladné zmeny, ktoré by aspoň o trochu uľahčili život týmto rodinám. Upozornila, že podpora od štátu nepokrýva ani základné životné náklady.



"Na Slovensku je stále množstvo ľudí, ktorí nie svojím pričinením nemôžu pracovať a naplno sa starajú o svojich blízkych. Na nich sa tak trochu niekoľko rokov zabudlo a napriek tomu, že toto zvyšovanie príspevkov je dobrou správou a robí sa tak už tieto roky každoročne, na Slovensku by malo vzniknúť systémové riešenie, automat, ktorý by zo zákona zaručil ročné zvyšovanie príspevkov tak, aby sa predišlo tomu, že títo ľudia budú vystavení chudobe a zložitej situácii," poznamenal Miroslav Vavra z občianskeho združenia.



Automat, ktorý by tieto príspevky zo zákona pravidelne zvyšoval, by podľa združenia dokázal sociálny systém na Slovensku priblížiť k potrebám človeka a zároveň by uľahčil život mnohým rodinám, ktorým sa nároky každoročne zvyšujú.