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Automatický vstup omladil druhý dôchodkový pilier
Priemerný vek nových sporiteľov vstupujúcich do druhého dôchodkového piliera (II. pilier) klesol na 24,4 roka.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Priemerný vek nových sporiteľov vstupujúcich do druhého dôchodkového piliera (II. pilier) klesol na 24,4 roka. Prispel k tomu najmä automatický vstup mladých ľudí do systému, ktorý platí od mája 2023. Vyplýva to z údajov NN Slovensko.
Sporitelia mladší ako 30 rokov tvoria až tri štvrtiny nových klientov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Najvýraznejšie vzrástol podiel sporiteľov do 20 rokov. Kým v roku 2021 predstavovali 12,3 % nových vstupov, v roku 2025 to bolo už viac ako 37 %.
Automatický vstup sa týka mladých ľudí, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, napríklad pri nástupe do prvého zamestnania alebo pri brigáde, z ktorej sa odvádzajú dôchodkové odvody. Ak si mladý človek nevyberie dôchodkovú správcovskú spoločnosť sám, priradí mu ju Sociálna poisťovňa. Do konca júla 2026 tak urobila v prípade 191.362 prvopoistencov. NN DSS si podľa spoločnosti vyberá aj 30 % sporiteľov, ktorí si správcu zvolia samostatne.
Noví sporitelia sa zároveň automaticky zaradia do predvolenej investičnej stratégie (PIS), pokiaľ si nezvolia inú. Do 50 rokov sa ich úspory investujú do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Následne sa majetok postupne presúva do dlhopisového garantovaného fondu. V NN DSS si prostredníctvom PIS ku koncu júla 2026 sporilo viac ako 164.600 ľudí, pričom hodnota ich majetku dosiahla 1,16 miliardy eur.
Negarantované fondy využíva aj časť sporiteľov mimo predvolenej investičnej stratégie. V súčasnosti je v nich podľa NN investovaných viac ako 85 % celkového majetku jej sporiteľov. Tieto fondy ponúkajú vyšší potenciál zhodnotenia, zároveň však prinášajú výraznejšie kolísanie hodnoty investície a riziko dočasných poklesov.
Dnešní dvadsiatnici môžu podľa predikcie NN poberať z druhého piliera priemerne 528 eur mesačne v dnešných cenách. Sporitelia vo veku 40 až 49 rokov môžu očakávať 254 eur. Výpočet vychádza z metodiky a zo vzorcov ustanovených opatrením pre dôchodkovú prognózu, ktorú sporiteľom zasiela Sociálna poisťovňa.
„Za vyššími očakávanými dôchodkami mladých ľudí stoja najmä dlhší investičný horizont, efekt zloženého úročenia a skladba ich portfólia. Najmladší sporitelia majú pred sebou ešte 40 a viac rokov sporenia a dominujú u nich indexové a akciové fondy. Obe tieto skutočnosti hrajú v ich prospech,“ vysvetlil člen predstavenstva NN Slovensko Martin Višňovský.
Spoločnosť uvádza aj príklad 35-ročného Tomáša, ktorý pracuje od 25 rokov a zarába v hrubom 1200 eur. Do druhého piliera vstupuje až teraz, pričom z jeho povinných dôchodkových odvodov doň bude smerovať suma zodpovedajúca štyrom percentám hrubej mzdy, teda 48 eur mesačne.
Pri odchode do dôchodku by mohol z prvého a druhého piliera spolu poberať 1044 eur mesačne v dnešných cenách. Ak by do druhého piliera vstúpil už pri nástupe do prvého zamestnania v 25 rokoch, jeho mesačný dôchodok by mohol byť vyšší o 132 eur. Ide o modelový prepočet z trojpilierovej dôchodkovej kalkulačky NN.
Sporitelia mladší ako 30 rokov tvoria až tri štvrtiny nových klientov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS). Najvýraznejšie vzrástol podiel sporiteľov do 20 rokov. Kým v roku 2021 predstavovali 12,3 % nových vstupov, v roku 2025 to bolo už viac ako 37 %.
Automatický vstup sa týka mladých ľudí, ktorým vznikne prvé dôchodkové poistenie, napríklad pri nástupe do prvého zamestnania alebo pri brigáde, z ktorej sa odvádzajú dôchodkové odvody. Ak si mladý človek nevyberie dôchodkovú správcovskú spoločnosť sám, priradí mu ju Sociálna poisťovňa. Do konca júla 2026 tak urobila v prípade 191.362 prvopoistencov. NN DSS si podľa spoločnosti vyberá aj 30 % sporiteľov, ktorí si správcu zvolia samostatne.
Noví sporitelia sa zároveň automaticky zaradia do predvolenej investičnej stratégie (PIS), pokiaľ si nezvolia inú. Do 50 rokov sa ich úspory investujú do indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Následne sa majetok postupne presúva do dlhopisového garantovaného fondu. V NN DSS si prostredníctvom PIS ku koncu júla 2026 sporilo viac ako 164.600 ľudí, pričom hodnota ich majetku dosiahla 1,16 miliardy eur.
Negarantované fondy využíva aj časť sporiteľov mimo predvolenej investičnej stratégie. V súčasnosti je v nich podľa NN investovaných viac ako 85 % celkového majetku jej sporiteľov. Tieto fondy ponúkajú vyšší potenciál zhodnotenia, zároveň však prinášajú výraznejšie kolísanie hodnoty investície a riziko dočasných poklesov.
Dnešní dvadsiatnici môžu podľa predikcie NN poberať z druhého piliera priemerne 528 eur mesačne v dnešných cenách. Sporitelia vo veku 40 až 49 rokov môžu očakávať 254 eur. Výpočet vychádza z metodiky a zo vzorcov ustanovených opatrením pre dôchodkovú prognózu, ktorú sporiteľom zasiela Sociálna poisťovňa.
„Za vyššími očakávanými dôchodkami mladých ľudí stoja najmä dlhší investičný horizont, efekt zloženého úročenia a skladba ich portfólia. Najmladší sporitelia majú pred sebou ešte 40 a viac rokov sporenia a dominujú u nich indexové a akciové fondy. Obe tieto skutočnosti hrajú v ich prospech,“ vysvetlil člen predstavenstva NN Slovensko Martin Višňovský.
Spoločnosť uvádza aj príklad 35-ročného Tomáša, ktorý pracuje od 25 rokov a zarába v hrubom 1200 eur. Do druhého piliera vstupuje až teraz, pričom z jeho povinných dôchodkových odvodov doň bude smerovať suma zodpovedajúca štyrom percentám hrubej mzdy, teda 48 eur mesačne.
Pri odchode do dôchodku by mohol z prvého a druhého piliera spolu poberať 1044 eur mesačne v dnešných cenách. Ak by do druhého piliera vstúpil už pri nástupe do prvého zamestnania v 25 rokoch, jeho mesačný dôchodok by mohol byť vyšší o 132 eur. Ide o modelový prepočet z trojpilierovej dôchodkovej kalkulačky NN.