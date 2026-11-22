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Automatizácia mení požiadavky na logistické haly na Slovensku
Automatizácia skladových procesov už nie je výsadou najväčších logistických centier.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Automatizácia môže zásadne zmeniť nielen fungovanie logistického skladu, ale aj jeho potrebnú veľkosť. V konkrétnych podmienkach môže vertikálne automatizované riešenie nahradiť konvenčný sklad s rozlohou približne 5000 štvorcových metrov (m2) plochou len 1200 m2. Vyplýva to z novej štúdie realitno-poradenskej spoločnosti iO Partners a odborníkov zo spoločnosti Miebach.
Automatizácia skladových procesov už nie je výsadou najväčších logistických centier. Firmy čoraz častejšie zvažujú autonómne manipulačné vozíky, automatizované regálové systémy či softvérové riešenia, ktoré dokážu efektívnejšie riadiť pohyb tovaru a skladové operácie. Ich prínos nespočíva iba v znižovaní personálnych nákladov, ale aj vo vyššej produktivite, lepšom využití skladovej kapacity a stabilite prevádzky.
Podľa Medzinárodnej federácie robotiky (IFR) pripadalo na dopravu a logistiku 47 % inštalácií profesionálnych servisných robotov. Technológie sa čoraz viac uplatňujú aj v prevádzkach, kde je výhodnejšie automatizovať iba vybrané procesy než investovať do plne robotizovaného skladu. Trend je viditeľný aj na Slovensku. Modernizácia skladových operácií sa dotýka rôznych segmentov, od e-commerce až po poskytovateľov logistických služieb.
Podľa iO Partners sa pri plánovaní logistických priestorov čoraz viac prepájajú realitné, prevádzkové a technologické otázky. Výber vhodnej haly preto nemožno oddeliť od toho, ako chce spoločnosť fungovať a rozvíjať svoje podnikanie.
„Pri spolupráci s klientom sa vždy pýtam, ako chce firma fungovať a rásť. Od toho sa odvíja aj správne rozhodnutie o skladových či výrobných priestoroch. Popri lokalite a nájomnom preto riešime dostupnosť ľudí, infraštruktúru, energetickú náročnosť aj možnosti automatizácie. Tieto témy spolu súvisia a ovplyvňujú celkové náklady prevádzky aj jej budúcu konkurencieschopnosť,“ priblížil konzultant Industrial Agency Štefan Červenák.
S rastúcou mierou automatizácie sa menia aj požiadavky na samotné budovy. Pri výbere logistických priestorov už preto nestačí posudzovať len lokalitu, výšku nájmu a dostupnosť dopravnej infraštruktúry. Dôležité sú aj svetlá výška haly, únosnosť a rovinatosť podlahy, dostatočná elektrická kapacita, protipožiarna ochrana či kvalitná dátová infraštruktúra.
Práve tieto parametre môžu rozhodnúť o tom, či bude možné sklad v budúcnosti automatizovať bez rozsiahlych stavebných úprav. Dodatočné prispôsobovanie existujúcich priestorov pritom môže znamenať vyššie náklady, technické obmedzenia aj komplikácie počas prevádzky.
Pre slovenských nájomcov je čoraz dôležitejšie posudzovať vhodnosť nehnuteľnosti nielen podľa aktuálnych potrieb, ale aj podľa plánovaného rozvoja firmy. Priestor, ktorý vyhovuje konvenčnej prevádzke, totiž nemusí byť vhodný pre automatizované technológie o niekoľko rokov.
Podľa štúdie sa ďalšia vlna automatizácie nebude sústreďovať výlučne na výstavbu nových, plne automatizovaných logistických centier. Čoraz väčší význam bude mať modernizácia existujúcich hál, využívanie modulárnych technológií a flexibilnejších modelov financovania vrátane prenájmu automatizačných zariadení.
Automatizácia skladových procesov už nie je výsadou najväčších logistických centier. Firmy čoraz častejšie zvažujú autonómne manipulačné vozíky, automatizované regálové systémy či softvérové riešenia, ktoré dokážu efektívnejšie riadiť pohyb tovaru a skladové operácie. Ich prínos nespočíva iba v znižovaní personálnych nákladov, ale aj vo vyššej produktivite, lepšom využití skladovej kapacity a stabilite prevádzky.
Podľa Medzinárodnej federácie robotiky (IFR) pripadalo na dopravu a logistiku 47 % inštalácií profesionálnych servisných robotov. Technológie sa čoraz viac uplatňujú aj v prevádzkach, kde je výhodnejšie automatizovať iba vybrané procesy než investovať do plne robotizovaného skladu. Trend je viditeľný aj na Slovensku. Modernizácia skladových operácií sa dotýka rôznych segmentov, od e-commerce až po poskytovateľov logistických služieb.
Podľa iO Partners sa pri plánovaní logistických priestorov čoraz viac prepájajú realitné, prevádzkové a technologické otázky. Výber vhodnej haly preto nemožno oddeliť od toho, ako chce spoločnosť fungovať a rozvíjať svoje podnikanie.
„Pri spolupráci s klientom sa vždy pýtam, ako chce firma fungovať a rásť. Od toho sa odvíja aj správne rozhodnutie o skladových či výrobných priestoroch. Popri lokalite a nájomnom preto riešime dostupnosť ľudí, infraštruktúru, energetickú náročnosť aj možnosti automatizácie. Tieto témy spolu súvisia a ovplyvňujú celkové náklady prevádzky aj jej budúcu konkurencieschopnosť,“ priblížil konzultant Industrial Agency Štefan Červenák.
S rastúcou mierou automatizácie sa menia aj požiadavky na samotné budovy. Pri výbere logistických priestorov už preto nestačí posudzovať len lokalitu, výšku nájmu a dostupnosť dopravnej infraštruktúry. Dôležité sú aj svetlá výška haly, únosnosť a rovinatosť podlahy, dostatočná elektrická kapacita, protipožiarna ochrana či kvalitná dátová infraštruktúra.
Práve tieto parametre môžu rozhodnúť o tom, či bude možné sklad v budúcnosti automatizovať bez rozsiahlych stavebných úprav. Dodatočné prispôsobovanie existujúcich priestorov pritom môže znamenať vyššie náklady, technické obmedzenia aj komplikácie počas prevádzky.
Pre slovenských nájomcov je čoraz dôležitejšie posudzovať vhodnosť nehnuteľnosti nielen podľa aktuálnych potrieb, ale aj podľa plánovaného rozvoja firmy. Priestor, ktorý vyhovuje konvenčnej prevádzke, totiž nemusí byť vhodný pre automatizované technológie o niekoľko rokov.
Podľa štúdie sa ďalšia vlna automatizácie nebude sústreďovať výlučne na výstavbu nových, plne automatizovaných logistických centier. Čoraz väčší význam bude mať modernizácia existujúcich hál, využívanie modulárnych technológií a flexibilnejších modelov financovania vrátane prenájmu automatizačných zariadení.