Automobilka BMW začala s výstavbou továrne na batérie v Bavorsku

Mníchov 2. apríla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných vozidiel BMW začal s výstavbou novej továrne na výrobu automobilových batérií v Bavorsku. Potvrdil to v utorok hovorca automobilky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Závod má po dokončení produkovať až 600.000 batérií ročne a mal by zamestnať približne 1600 ľudí.



Na výstavbe závodu už začali pracovať ťažké mechanizmy, ktoré odstraňujú zeminu a pripravujú miesto pre základové práce. Súhlas so stavbou vydala miestna samospráva len minulý týždeň.



Výstavba však vyvolala kontroverzné reakcie. Jej kritici sa sťažujú na stratu cennej poľnohospodárskej pôdy. Voliči sa však vlani na jeseň v referende vyslovili jasnou väčšinou za vybudovanie továrne.



Podľa BMW sa bude nachádzať blízko ďalších tovární BMW v Bavorsku, v ktorých sa majú inštalovať batérie.