Automobilka BMW zaznamenala v 1. kvartáli strmý nárast zisku

Mníchov 5. mája (TASR) - Nemecká automobilka BMW (Bayerische Motoren Werke) vo štvrtok oznámila, že jej čistý zisk v 1. štvrťroku vzrástol až o 256 %. Pripísala to úplnej konsolidácii čínskeho spoločného podniku BMW Brilliance Automotive (BBA) a tiež pretrvávajúcemu vysokému dopytu po jej prémiových vozidlách.



Konkrétne, čistý zisk BMW sa za tri mesiace do konca marca 2022 vyšplhal na 10,19 miliardy eur z 2,83 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Zisk na akciu vzrástol na 15,33 eura zo 4,26 eura/akcia vlani.



Zisk skupiny pred zdanením (EBT) sa zvýšil o 225,4 % na 12,23 miliardy eur z minuloročných 3,76 miliardy eur.



Tržby za 1. štvrťrok stúpli o 16,3 % na 31,14 miliardy eur z minuloročných 26,78 miliardy eur.



Dodávky automobilov pritom klesli o 6,2 % na 596.907 kusov, zatiaľ čo dodávky motocyklov vzrástli o 11,3 %.



Predaj elektrických modelov sa zvýšil o 28 % na 89.669 kusov.



Pri pohľade do budúcnosti skupina očakáva za finančný rok 2022 výrazný nárast zisku pred zdanením vďaka silnému globálnemu dopytu po jej prémiových vozidlách a tiež vplyvu úplnej konsolidácie BBA.



Predpokladá sa, že dodávky v automobilovom segmente budú zhruba rovnaké ako v minulom roku.