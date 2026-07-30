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Automobilka Ferrari zlepšila prognózu svojho celoročného zisku
Taliansky výrobca luxusných športových automobilov Ferrari za druhý kvartál vykázal upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sume 755 miliónov eur.
Autor TASR
Miláno 30. júla (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových automobilov Ferrari za druhý kvartál vykázal upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) v sume 755 miliónov eur. Ide o jeho rast o 7 %. Automobilka tak prekonala odhad analytikov, ktorí predpovedali, že upravený EBITDA bude v objeme 729 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
K rastu zisku spoločnosti Ferrari počas apríla až júna prispeli viaceré faktory, ku ktorým patril dobrý produktový mix podporený limitovanou sériou superauta F80 za 3,6 milióna eur, ale aj vyššia miera príplatkov za doplnky, ktoré si vyžiadali zákazníci.
Firma Ferrari zároveň vo štvrtok zverejnila zlepšenú prognózu svojich celoročných tržieb a zisku. Automobilka očakáva, že jej EBITDA za celý tento rok stúpne na najmenej 2,97 miliardy eur. Predošlá predikcia rátala s tým, že bude v sume najmenej 2,93 miliardy eur. Generálny riaditeľ Benedetto Vigna uviedol, že prognózu na tento rok mohla firma zlepšiť vďaka trvalému trendu rastu počtu žiadostí zákazníkov o montáž doplnkov.
K rastu zisku spoločnosti Ferrari počas apríla až júna prispeli viaceré faktory, ku ktorým patril dobrý produktový mix podporený limitovanou sériou superauta F80 za 3,6 milióna eur, ale aj vyššia miera príplatkov za doplnky, ktoré si vyžiadali zákazníci.
Firma Ferrari zároveň vo štvrtok zverejnila zlepšenú prognózu svojich celoročných tržieb a zisku. Automobilka očakáva, že jej EBITDA za celý tento rok stúpne na najmenej 2,97 miliardy eur. Predošlá predikcia rátala s tým, že bude v sume najmenej 2,93 miliardy eur. Generálny riaditeľ Benedetto Vigna uviedol, že prognózu na tento rok mohla firma zlepšiť vďaka trvalému trendu rastu počtu žiadostí zákazníkov o montáž doplnkov.