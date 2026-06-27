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Automobilka Geely by mala v júli začať dodávky do Kanady
Počas svojej januárovej návštevy Číny Carney zároveň povedal, že Kanada sa bude snažiť do roku 2030 zvýšiť svoj export na čínsky trh o 50 %.
Autor TASR
Ottawa 27. júna (TASR) - Elektromobily značky Lotus, ktorej majiteľom je čínska spoločnosť Geely Holding Group, dorazia v júli do Kanady na základe dohody medzi kanadským premiérom Markom Carneym a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Povedal to v piatok (26. 6.) agentúre Reuters čínsky veľvyslanec v Kanade Wang Ti. Ide o výsledok dohody, ktorá umožňuje ročne dovoz až 49.000 čínskych elektromobilov do Kanady pri zníženej colnej sadzbe.
„Elektrické vozidlá Geely dorazia do Kanady budúci mesiac,“ povedal veľvyslanec. Dodal, že ďalšie čínske autá ako napríklad Chery a BYD, koordinujú s kanadskými vládnymi agentúrami kroky pred ich odoslaním do Kanady. Niektoré autá prišli skôr, aby ich otestovali v kanadských podmienkach, uviedli pred časom kanadskí predstavitelia. Výkonná viceprezidentka čínskej automobilky BYD Stella Li nedávno agentúre Reuters povedala, že spoločnosť pravdepodobne začne s predajom v Kanade na budúci rok.
Počas svojej januárovej návštevy Číny Carney zároveň povedal, že Kanada sa bude snažiť do roku 2030 zvýšiť svoj export na čínsky trh o 50 %. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa minulý mesiac vyjadril, že Kanada by mohla Číne dodávať takmer 22 miliónov ton ropy ročne, čo by bol rast oproti vlaňajším dodávkam v objeme 15,5 milióna ton. Šéf čínskej diplomacie poznamenal, že pre Čínu vidí „veľký potenciál“ aj v nákupoch kanadského skvapalneného zemného plynu.
Čína v marci znížila clá na niektoré kanadské produkty, ale ponechala clá na repkový olej na úrovni 100 % a na bravčové mäso vo výške 25 %.
„Elektrické vozidlá Geely dorazia do Kanady budúci mesiac,“ povedal veľvyslanec. Dodal, že ďalšie čínske autá ako napríklad Chery a BYD, koordinujú s kanadskými vládnymi agentúrami kroky pred ich odoslaním do Kanady. Niektoré autá prišli skôr, aby ich otestovali v kanadských podmienkach, uviedli pred časom kanadskí predstavitelia. Výkonná viceprezidentka čínskej automobilky BYD Stella Li nedávno agentúre Reuters povedala, že spoločnosť pravdepodobne začne s predajom v Kanade na budúci rok.
Počas svojej januárovej návštevy Číny Carney zároveň povedal, že Kanada sa bude snažiť do roku 2030 zvýšiť svoj export na čínsky trh o 50 %. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I sa minulý mesiac vyjadril, že Kanada by mohla Číne dodávať takmer 22 miliónov ton ropy ročne, čo by bol rast oproti vlaňajším dodávkam v objeme 15,5 milióna ton. Šéf čínskej diplomacie poznamenal, že pre Čínu vidí „veľký potenciál“ aj v nákupoch kanadského skvapalneného zemného plynu.
Čína v marci znížila clá na niektoré kanadské produkty, ale ponechala clá na repkový olej na úrovni 100 % a na bravčové mäso vo výške 25 %.