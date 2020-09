Automobilka GM kupuje podiel vo výrobcovi nákladných elektrických áut

Detroit 8. septembra (TASR) - Americká automobilka General Motors (GM) sa dohodla s výrobcom elektrických nákladných áut Nikola na partnerstve a v rámci neho prevezme vo firme vyše 10-percentný podiel. Súčasťou novej spolupráce bude spoločná produkcia elektrického pickupu.



GM v utorok informovala, že v spoločnosti Nikola prevezme 11 % v hodnote približne 2 miliardy USD (1,70 miliardy eur). Firmy sa zároveň dohodli na spoločnej výrobe elektrického pickupu Badger, pričom so začatím jeho produkcie počítajú v roku 2022.



Pickup by mal konkurovať najmä automobilu Tesly Cybertruck. Podľa firmy Nikola dosiahne dojazd vozidla Badger približne 960 kilometrov, zatiaľ čo pri Cybertrucku sa počíta s dojazdom zhruba 800 kilometrov.



Aliancia GM a firmy Nikola je už druhým veľkým kontraktom pre General Motors za posledný týždeň a poukazuje na rastúci tlak na automobilový sektor, aby urýchlil výrobu ekologickejších vozidiel. Minulý týždeň sa GM spojil s japonskou Hondou s cieľom spoločne vyrábať vozidlá pre severoamerický trh, a to vrátane elektrických.



(1 EUR = 1,1785 USD)