Automobilka Hyundai dosiahla v 2. kvartáli najvyšší zisk za 6 rokov

Soul 22. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motor zaznamenala za 2. kvartál najvyšší zisk za posledných zhruba šesť rokov. Podpísal sa pod to vysoký dopyt po jej športovo-úžitkových vozidlách a prémiovej značke Genesis.



Hyundai, ktorý spolu so svojou sesterskou firmou Kia patrí do desiatky najväčších automobiliek sveta, oznámil za 2. štvrťrok čistý zisk na úrovni 1,8 bilióna wonov (1,3 miliardy eur). Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 227 miliárd wonov, informoval o tom portál channelnewsasia.com.



Firma prekonala aj vysoké očakávania analytikov oslovených spoločnosťou Refinitiv. Tí počítali s rastom zisku na približne 1,6 bilióna wonov.



"Výsledky výrazne podporil predaj SUV modelov a vozidiel prémiovej značky Genesis, pričom k zvýšenému dopytu dopomohlo pokračujúce zotavovanie ekonomiky z pandémie nového koronavírusu," uviedla automobilka. K dobrým výsledkom okrem toho dopomohlo riadenie dodávateľského reťazca, ktoré je na rozdiel od mnohých firiem konzervatívne a firma tak lepšie zvládla celosvetový problém nedostatku čipov. Úplne sa mu však nevyhla a pokračujúci nedostatok čipov a komplikácie s dodávkou aj ďalších komponentov sa odrazili napríklad na produkcii elektromobilov firmy.



Prevádzkový zisk spoločnosti v 2. kvartáli vzrástol na 1,89 bilióna wonov z 590,3 miliardy wonov v 2. štvrťroku 2020. Tržby dosiahli 30,33 bilióna wonov. V porovnaní s 2. štvrťrokom minulého roka to znamená rast o 38,7 %.



Za obdobie apríl až jún tohto roka predala spoločnosť celosvetovo 1,03 milióna áut, čo medziročne predstavuje rast predaja o 46,5 %. Predaj potiahli zahraničné trhy, na ktorých predala firma v 2. kvartáli 830.667 vozidiel, o 73,6 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka. Naopak, predaj na domácom trhu klesol zhruba o 11 % na 200.682 vozidiel.



V súvislosti s 2. polrokom tohto roka však Hyundai očakáva spomalenie rastu predaja, keďže situáciu na trhu začína čoraz viac ovplyvňovať opätovný rast infikovaných novým koronavírusom, najmä pre omnoho infekčnejší variant delta. Navyše, pokračuje problém s nedostatkom čipov a naďalej rastú ceny materiálov.



(1 EUR = 1359,56 KRW)