Automobilka Hyundai Motors zvýšila kvartálny zisk takmer o tretinu

Soul 22. júla (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai Motors oznámila rast zisku takmer o tretinu, k čomu do veľkej miery prispel zvýšený predaj na domácom trhu a v prípade zahraničných trhov priaznivé kurzové vplyvy.



Hyundai informoval, že čistý zisk za obdobie apríl až jún dosiahol 919,3 miliardy wonov (696,90 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala firma zisk 700,6 miliardy wonov. To predstavuje rast o vyše 31 %. Napriek výraznému rastu zisku však Hyundai zaostal za odhadmi trhov, ktoré počítali so zvýšením zisku až na 1,03 bilióna wonov.



Na druhej strane, prevádzkový zisk firmy sa zvýšil o 30,2 % na 1,24 bilióna wonov a prvýkrát za sedem kvartálov prekročil hranicu 1 bilióna wonov. Tržby dosiahli 26,97 bilióna wonov. Medziročne to predstavuje rast o 9,1 %.



(1 EUR = 1319,12 KRW)