Kia obnoví výrobu, po Veľkej noci prejde na dvojzmennú prevádzku

Teplička nad Váhom 1. apríla (TASR) – Spoločnosť Kia Motors Slovakia (KMS) obnoví výrobu automobilov v Tepličke nad Váhom od pondelka 6. apríla. Po Veľkej noci prejde z trojzmennej na dvojzmennú prevádzku, ktorá bude trvať do konca apríla. Informuje o tom na svojej internetovej stránke.



Výrobu obnovia za prísnych hygienických preventívnych opatrení podľa odporúčaní krízového štábu SR a regionálneho úradu verejného zdravotníctva. "Do štvrtka 9. apríla budeme vyrábať v štandardnom trojzmennom režime. Po Veľkej noci prejdeme na dvojzmennú prevádzku (ranná a popoludňajšia). Situácia na svetových trhoch sa každým dňom mení a KMS ju pozorne sleduje. Ak príde k obmedzeniam, či už z pohľadu dopytu alebo dodávok materiálu alebo iných nepredvídateľných situácií, sme pripravení na to reagovať," uviedla KMS.



Kia Motors Slovakia je jediný výrobný závod spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. Vybudovali ho v rokoch 2004 až 2006. Výrobu automobilov, ako aj motorov pre osobné autá spustili v decembri 2006. Na Slovensku v súčasnosti zamestnáva Kia viac ako 3800 ľudí. Vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách – päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage. Od začiatku sériovej výroby opustilo brány závodu už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.