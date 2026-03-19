< sekcia Ekonomika
Automobilka Lamborghini dosiahla vlani rekordné tržby
Automobilka oznámila, že tržby za minulý rok vzrástli o 3,3 % na rekordných 3,2 miliardy eur.
Autor TASR
Rím 19. marca (TASR) - Taliansky výrobca luxusných športových áut Lamborghini zaznamenal za minulý rok rekordný predaj vozidiel, čo mu vynieslo rekordné tržby. Zisk však klesol takmer o desatinu, pod čo sa podpísali zvýšené dovozné clá v USA a nepriaznivé kurzové vplyvy. Informovala o tom agentúra Reuters.
Automobilka oznámila, že tržby za minulý rok vzrástli o 3,3 % na rekordných 3,2 miliardy eur. Prispel k tomu rekordný objem predaja, keď firma dodala zákazníkom 10.747 vozidiel. Prevádzkový zisk však dosiahol 768 miliónov eur, čo oproti roku 2024 predstavuje pokles o vyše 8 %. Prevádzková marža klesla z 27 % v roku 2024 na vlaňajších 24 %.
S cieľom kompenzovať nové dovozné clá zo strany USA talianska automobilka zvýšila v minulom roku ceny, na vymazanie vplyvu zvýšených ciel to však nestačilo, povedal generálny riaditeľ Lamborghini Stephan Winkelmann. V tomto roku však s ďalším rastom cien nepočíta. Podľa neho to nie je niečo, čo by trhu v súčasnej situácii pomohlo.
Čo sa týka vyhliadok na rok 2026, podľa Winkelmanna je na to zatiaľ priskoro. Dôvodom je zvýšená neistota, okrem iných faktorov aj pre vojnu na Blízkom východe, ktorá narušuje dodávky ropy a logistiku, čo sa môže negatívne odraziť aj na trhu s luxusnými autami.
