Automobilka Mitsubishi pre nedostatok čipov zníži výrobu

Tokio 12. apríla (TASR) - Japonská automobilka Mitsubishi Motors v pondelok oznámila, že zníži svoju výrobu v troch závodoch v Japonsku a Thajsku. Dôvodom je nedostatok čipov.



Spoločnosť skúma tiež, či aj v máji nedôjde k ďalšiemu obmedzeniu výroby, dodala hovorkyňa spoločnosti. Automobilky na celom svete čelia nedostatku polovodičových čipov. Mnohé už preto pristúpili k redukcii výroby. Na príčine je rýchlejšie, ako očakávané zotavenie automobilového priemyslu z krízy, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Počas prvej vlny pandémie vlani na jar museli mnohé automobilky v rámci blokád a nariadeného sociálneho dištancu zatvoriť načas svoje továrne. To prinútilo výrobcov čipov, aby " si našli nových zákazníkov a "zreorganizovali svoje kapacity". A zároveň, obmedzenie pohybu, ako aj práca a štúdium na diaľku viedli k zvýšeniu dopytu po čipoch u výrobcov výpočtovej techniky a zábavných zariadení, ako sú televízory, hi-fi, herné konzoly.



Automobilový priemysel sa však odrazil od dna rýchlejšie, ako sa pôvodne odhadovalo. To prinieslo oživenie dopytu po čipoch v čoraz sofistikovanejších elektronických súčiastkach vozidiel. Výrobcovia čipov však potrebujú niekoľko mesiacov na to, aby opäť zmenili svoju výrobu a dokázali znova uspokojiť potreby automobiliek.