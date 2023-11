Londýn 24. novembra (TASR) - Japonská automobilka Nissan investuje v Británii viac než miliardu libier do výroby elektrických verzií dvoch populárnych crossoverov. Investícia je súčasťou širšieho plánu firmy predávať v Európe od roku 2030 iba elektrické vozidlá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť v piatok oznámila, že plánuje vo svojom britskom závode v Sunderlande vyrábať elektrické verzie crossoverov Qashqai a Juke, do čoho chce investovať 1,12 miliardy libier (1,29 miliardy eur). Ďalšie podrobnosti firma zatiaľ nezverejnila. Uviedla iba, že názvy nových modelov a termín spustenia výroby zverejní neskôr.



Krok automobilky predstavuje výraznú podporu pre britský automobilový priemysel, na čo reagovala aj britská vláda. Premiér Rishi Sunak v reakcii na plány Nissanu povedal, že "investícia znamená prejav obrovskej dôvery v britský automobilový sektor".



Rozhodnutie Nissanu prichádza iba pár mesiacov po tom, ako indická spoločnosť Tata Motors oznámila, že investuje v Británii 4 miliardy libier do výstavby závodu na výrobu batérií. Ten by mal zásobovať jej závody Jaguar Land Rover.



(1 EUR = 0,8694 GBP)