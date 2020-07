Automobilka Nissan je ochotná odložiť zatvorenie závodov o pol roka

Barcelona 21. júla (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor je ochotná odložiť zatvorenie svojich závodov v Barcelone a okolí o šesť mesiacov. Podmienkou však je, aby sa zamestnanci vrátili k práci. Uviedol to v utorok šéf španielskych prevádzok Nissanu Frank Torres.



Podľa Torresa Nissan navrhuje posunutie plánovaného zatvorenia hlavného závodu v Barcelone a dvoch menších závodov v susedných mestách na jún budúceho roka. Pôvodne chcel zatvoriť závody do konca tohto roka. Odklad umožní Španielsku nájsť nového záujemcu o závody. Ako však Torres dodal, spoločnosť je pripravená dodržať pôvodný termín, ak pri rokovaniach so zamestnancami nedôjde k pokroku.



Nissan oznámil svoj plán zatvoriť tri závody v Katalánsku v máji tohto roka, čo bude znamenať zrušenie 3000 pracovných miest. Je to súčasť reštrukturalizácie spoločnosti, v rámci ktorej sa chce Nissan sústrediť na trhy v Číne, Severnej Amerike a Japonsku. Plány so závodmi v Katalánsku vyvolali protesty odborov a španielska vláda prisľúbila, že sa bude usilovať presvedčiť firmu, aby v krajine zostala.