Automobilka Nissan plánuje znížiť výrobu v Japonsku takmer o 80 %

Tokio 27. apríla (TASR) - Japonská automobilka Nissan Motor plánuje zredukovať produkciu na domácom trhu v nasledujúcom mesiaci o takmer 80 %. Firmu zasiahli opatrenia spojené so šírením nového koronavírusu, okrem toho má však už dlhšie aj problémy pre pokles dopytu po svojich vozidlách.



Podľa plánov automobilky, ktoré zverejnila agentúra Reuters, by mal Nissan v máji vyrobiť na domácom trhu iba približne 13.400 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená pokles o 78 % a oproti pôvodným plánom redukcie o 70 %.



S nižším objemom produkcie oproti rovnakému obdobiu minulého roka počíta Nissan aj v júni, aj keď v porovnaní s májovou redukciou nebude zníženie také výrazné. V júni plánuje automobilka vyrobiť na domácom trhu približne 33.700 áut. Medziročne to znamená pokles o 47 % a v porovnaní s predchádzajúcim plánom o 43 %.



Aj partner Nissanu, firma Mitsubishi Motors, zaznamenáva pokles dopytu po svojich vozidlách. V dôsledku toho plánuje znížiť produkciu na domácom trhu v nasledujúcich dvoch mesiacoch takmer o tretinu.