Automobilka Polestar plánuje zrušiť približne 450 pracovných miest

Štokholm 26. januára (TASR) - Švédsky výrobca elektrických áut Polestar plánuje zrušiť celosvetovo zhruba 450 pracovných miest, čo predstavuje približne 15 % pracovnej sily spoločnosti. Ako dôvod uviedol "zložité podmienky na trhu". TASR o tom informuje na základe správy portálu spravodajskej televízie CNBC.



V posledných rokoch viaceré automobilky upozornili, že k takému rastu v sektore elektrických áut, s akým sa pôvodne počítalo, nedošlo. Čiastočne to ovplyvnili slabšie dotácie aj dopyt, výrazné znižovanie cien a problémy v dodávateľskom reťazci.



V novembri Polestar zhoršil pôvodný odhad v oblasti dodávok zákazníkom. Zároveň predstavil revidovaný biznis plán počítajúci so znížením závislosti od financovania zo strany kľúčových vlastníkov Volvo Cars a Geely. "Súčasťou nového biznis plánu je prispôsobenie nášho biznisu a prevádzok situácii na trhu," uviedol hovorca spoločnosti s tým, že to zahrnuje aj zníženie výdavkov a, "bohužiaľ, aj počet zamestnancov".



Polestar, podobne ako iní výrobcovia čisto elektrických vozidiel, má problémy dosiahnuť svoj cieľ, ktorým je návrat k zisku. Začiatkom januára spoločnosť oznámila, že nesplnila ani revidovanú prognózu v počte dodávok zákazníkom za rok 2023. Podpísali sa pod to vysoká inflácia, slabší dopyt a cenová vojna na automobilovom trhu, ktorú odštartovala americká firma Tesla.