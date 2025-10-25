< sekcia Ekonomika
Automobilka Porsche sa v 3. kvartáli prepadla do straty
Za 3. štvrťrok tohto roka oznámila firma prevádzkovú stratu 966 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala zisk 974 miliónov eur.
Autor TASR
Berlín 25. októbra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných športových áut Porsche sa v 3. kvartáli prepadol do prevádzkovej straty, ktorá navyše výrazne presiahla očakávania trhov. Údaje za 3. štvrťrok sa odrazili aj na vývoji za deväťmesačné obdobie, za ktoré spoločnosť zaznamenala prudký prepad prevádzkového aj čistého zisku. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.
Za 3. štvrťrok tohto roka oznámila firma prevádzkovú stratu 966 miliónov eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka zaznamenala zisk 974 miliónov eur. Dôvodom sú vysoké náklady spojené s výrazným spomalením tempa prechodu na elektrické vozidlá. Prevádzková strata je navyše omnoho vyššia, než očakávali analytici zo spoločnosti Visible Alpha. Tí predpokladali, že dosiahne 611 miliónov eur.
Za tri kvartály sa firma strate vyhla, avšak iba tesne. Vykázala prevádzkový zisk 40 miliónov eur, zatiaľ čo za deväť mesiacov minulého roka ho zaznamenala na úrovni 4,04 miliardy eur. Zisk po zdanení klesol o 95,9 % na 114 miliónov eur.
Výsledky Porsche ovplyvňuje zmena stratégie, v rámci ktorej sa automobilka rozhodla spomaliť prechod na elektromobily. Navyše, rieši pokles predaja svojich prémiových áut na kľúčovom čínskom trhu a tlak na firmu zvyšujú aj dovozné clá zo strany USA.
Tržby Porsche dosiahli za deväť mesiacov roka 26,86 miliardy eur. Medziročne to predstavuje pokles o 6 %. Za celý rok automobilka očakáva tržby v rozmedzí od 37 miliárd do 38 miliárd eur.
Spoločnosť oznámila nepriaznivé výsledky týždeň po tom, ako informovala, že Oliver Blume skončí v pozícii jej generálneho riaditeľa. Vedenie Porsche prevezme bývalý šéf McLarenu Michael Leiters. Blume zatiaľ zastáva dvojitú funkciu, okrem vedenia firmy Porsche je od septembra 2022 aj na čele jej materskej spoločnosti, automobilky Volkswagen Group.
Jeho pôsobenie na dvoch vedúcich postoch však vyvolávalo kritiku v radoch investorov, podľa ktorých Blume nemôže riešiť krízu automobiliek, ak sedí na dvoch stoličkách. Od 1. januára 2026 tak bude Blume zastávať funkciu generálneho riaditeľa iba Volkswagenu, pričom v tejto funkcii by mal zotrvať do konca desaťročia.
