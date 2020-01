Automobilka Porsche vlani rekordne zvýšila predaje

Frankfurt nad Mohanom 13. januára (TASR) - Napriek náročným podmienkam pre automobilky nemecký výrobca luxusných áut Porsche oznámil, že vlani dosiahol ďalší rekord, keď predal takmer 281.000 vozidiel. Zároveň dodal, že jeho nový elektrický model Taycan by mal predaje v tomto roku opäť zvýšiť.



Automobilka v pondelok uviedla, že v roku 2019 predala celosvetovo 280.800 áut. Oproti roku 2018 sa tak predaj zvýšil o 10 %. K výraznému rastu prispel najmä vysoký dopyt po vozidlách Macan a Cayenne.



Najvýraznejší rast predaja zaznamenala firma Porsche vlani v Európe. Na tomto trhu predala 88.975 vozidiel, o 15 % viac než v roku 2018.



Najväčšími trhmi pre Porsche sú však Čína a USA. Na obidvoch trhoch firma predaj zvýšila, pritom v Číne predaj vzrástol o 8 % na 87.752 a v USA o 7 % na 61.568 áut.



"Sme presvedčení o tom, že vysoký dopyt bude pokračovať aj v roku 2020," povedal šéf predaja Detlev von Platen, ktorého citovala agentúra DPA. Ako dodal, tohtoročné predaje by mali podporiť nové modely, a najmä sedan na elektrický pohon Taycan, ktorý by mal konkurovať vozidlu americkej Tesly Model S.