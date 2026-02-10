< sekcia Ekonomika
Automobilka pri Košiciach má už vyše 400 zamestnancov
Práce na závode pri Košiciach napredujú vo vysokom tempe a aktuálne sú v intenzívnej fáze výstavby.
Autor TASR
Košice 10. februára (TASR) - Tím Volvo Car Košice tvorí v súčasnosti viac ako 400 zamestnancov, pričom sa ich počet každý mesiac zvyšuje. Pre TASR to za spoločnosť uviedol Martin Seman, podľa ktorého práce na závode pri Košiciach napredujú vo vysokom tempe a aktuálne sú v intenzívnej fáze výstavby. Na stavenisku je už viditeľná silueta budúcich výrobných objektov.
„Nábor do nášho závodu prebieha v niekoľkých vlnách v súlade s postupom výstavby a plánovaným spustením prevádzky,“ povedal. Kým sa v počiatočnej fáze sústredili najmä na obsadzovanie manažérskych a odborných pozícií ako špecialisti na logistiku, kvalitu, IT či technickú správu budov, od septembra minulého roka beží aj nábor priamo do výroby. „Kolegovia, ktorí už nastúpili, sa momentálne intenzívne podieľajú na nastavovaní interných procesov a príprave na nábeh technológií,“ doplnil.
Hlavnú fázu prijímania výrobných zamestnancov a operátorov plánujú v priebehu tohto roka. „Naším cieľom je, aby mali noví kolegovia dostatok času na kvalitné zaškolenie na prácu s modernými technológiami,“ povedal s tým, že na budúci rok, kedy plánujú štart sériovej výroby, bude závod personálne pripravený na prevádzku podľa ich plánov. „Pri plnom vyťažení závodu predpokladáme, že v rámci jednej pracovnej zmeny u nás nájde uplatnenie približne 1500 zamestnancov. Celkovo tak Volvo Car Košice po dosiahnutí plnej kapacity vytvorí tisíce pracovných miest,“ dodal.
Čo sa týka samotnej výstavby, podľa jeho slov úspešne uzavreli skelety kľúčových hál. Ide predovšetkým o lisovňu, megacasting, obrábaciu halu, lakovňu, karosáreň, montážnu halu a halu na výrobu batériových komponentov a elektromotorov. Momentálne sa sústredia na inštaláciu vnútorných technológií a prípravu infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre technologické vybavenie závodu.
Testovaciu a predsériovú výrobu by chceli spustiť v druhej polovici tohto roka. „Táto fáza bude kľúčová pre precízne vyladenie technologických liniek a nastavenie prísnych štandardov kontroly kvality,“ pripomenul Seman, podľa ktorého cieľom zostáva spustenie sériovej výroby elektromobilov novej generácie v priebehu roka 2027.
Automobilový závod Volvo vzniká v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach.
„Nábor do nášho závodu prebieha v niekoľkých vlnách v súlade s postupom výstavby a plánovaným spustením prevádzky,“ povedal. Kým sa v počiatočnej fáze sústredili najmä na obsadzovanie manažérskych a odborných pozícií ako špecialisti na logistiku, kvalitu, IT či technickú správu budov, od septembra minulého roka beží aj nábor priamo do výroby. „Kolegovia, ktorí už nastúpili, sa momentálne intenzívne podieľajú na nastavovaní interných procesov a príprave na nábeh technológií,“ doplnil.
Hlavnú fázu prijímania výrobných zamestnancov a operátorov plánujú v priebehu tohto roka. „Naším cieľom je, aby mali noví kolegovia dostatok času na kvalitné zaškolenie na prácu s modernými technológiami,“ povedal s tým, že na budúci rok, kedy plánujú štart sériovej výroby, bude závod personálne pripravený na prevádzku podľa ich plánov. „Pri plnom vyťažení závodu predpokladáme, že v rámci jednej pracovnej zmeny u nás nájde uplatnenie približne 1500 zamestnancov. Celkovo tak Volvo Car Košice po dosiahnutí plnej kapacity vytvorí tisíce pracovných miest,“ dodal.
Čo sa týka samotnej výstavby, podľa jeho slov úspešne uzavreli skelety kľúčových hál. Ide predovšetkým o lisovňu, megacasting, obrábaciu halu, lakovňu, karosáreň, montážnu halu a halu na výrobu batériových komponentov a elektromotorov. Momentálne sa sústredia na inštaláciu vnútorných technológií a prípravu infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre technologické vybavenie závodu.
Testovaciu a predsériovú výrobu by chceli spustiť v druhej polovici tohto roka. „Táto fáza bude kľúčová pre precízne vyladenie technologických liniek a nastavenie prísnych štandardov kontroly kvality,“ pripomenul Seman, podľa ktorého cieľom zostáva spustenie sériovej výroby elektromobilov novej generácie v priebehu roka 2027.
Automobilový závod Volvo vzniká v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach.