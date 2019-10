Automobilka PSA zvýšila tržby, celkový predaj áut však klesol

Paríž 23. októbra (TASR) - Francúzska automobilka PSA Group oznámila v stredu rast tržieb za 3. štvrťrok, k čomu prispel vysoký dopyt po jej drahších športovo-úžitkových (SUV) modeloch. Celkový objem predaja však klesol a automobilka zároveň zhoršila odhad vývoja na najväčších automobilových trhoch.



Spoločnosť uviedla, že v období od júla do konca septembra dosiahla tržby na úrovni 15,6 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 1 %. Dodala, že tržby podporili najmä veľké a ziskovejšie SUV modely ako Citroën C5 Aircross, ktoré umožnili zmierniť vplyv niektorých negatívnych faktorov, ako sú napríklad nepriaznivé kurzové vplyvy.



Celkový predaj však klesol o 4 %. Čiastočne sa pod to podpísal vývoj na európskom trhu.



PSA Group zároveň dodala, že tento rok očakáva pokles predaja áut prakticky na všetkých kľúčových trhoch, vrátane Ruska, kde pôvodne počítala s rastom. Automobilky po celom svete zápasia v poslednom období s poklesom dopytu na významných rozvíjajúcich sa trhoch a navyše im rastú náklady spojené s prísnejšími emisnými testami.



Z tohto dôvodu minulý týždeň konkurenčná automobilka Renault zhoršila výhľad vývoja tržieb v tomto roku, ako aj prevádzkovej marže. Ako oznámila, dôvodom je pokles dopytu na kľúčových trhoch ako Čína a vysoké náklady spojené s presunom k ekologickejším autám.