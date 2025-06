Automobilka Renault bude vyrábať drony priamo na Ukrajine

Brusel 9. júna (TASR) - Francúzska automobilka Renault zriadi na Ukrajine továreň na výrobu bezpilotných lietadiel. V nedeľu o tom informovala webová stránka franceinfo.fr patriaca rovnomennej rozhlasovej stanici, informuje spravodajca TASR.



Stránka reagovala na vyhlásenie, ktoré v piatok (6. 6.) pre televíznu stanicu LCI poskytol francúzsky minister obrany Sébastien Lecornu. Ten uviedol, že „veľký francúzsky výrobca áut“, ktorého identitu však neprezradil, uzavrie partnerstvo s úradmi v Kyjeve vo veci spoločnej výroby dronov. Lecornu v tejto súvislosti zdôraznil, že pôjde „o partnerstvo prospešné pre obe strany“.



Podľa franceinfo.fr sa známa automobilka spojí s nemenovanou francúzskou firmou z kategórie malých a stredných podnikov, ktorá sa špecializuje na obranu. Výrobné linky na nové drony budú umiestnené niekoľko desiatok alebo stoviek kilometrov od hlavnej frontovej línie. Spoločnosť Renault, ktorú v nedeľu oslovila stanica France Info, potvrdila, že bola skontaktovaná vládou, s dodatkom, že „v tejto fáze nebolo prijaté žiadne rozhodnutie“.



Lecornu sa v piatok snažil upokojiť Francúzov a vyhlásil, že v súčasnosti nie je potrebné, aby francúzski zamestnanci odchádzali na Ukrajinu a pracovali na montážnych linkách pre drony spoločnej francúzsko-ukrajinskej výroby. Minister zároveň spresnil, že Ukrajinci sú lepší ako Francúzi v schopnosti navrhovať drony a vo vývoji na to potrebných spôsobilostí.



France Info tvrdí, že toto partnerstvo predstavuje prelomový bod, viac ako tri roky po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine, a zároveň to možno vnímať ako symbol európskeho prezbrojovania v dobe, keď sa ohlasujú masívne investície do európskeho obranného priemyslu.



Stránka franceinfo.fr pripomenula, že ukrajinská armáda plánuje v roku 2025 použiť viac ako štyri milióny dronov, vysoko deštruktívnych bezpilotných zariadení využívajúcich špičkové technológie a umelú inteligenciu. Časť z dronov vyrobených priamo na Ukrajine bude prínosom aj pre francúzsku armádu, ktorá v tomto sektore zaostáva.



Spoločnosť Renault zamestnáva po celom svete viac ako 120.000 ľudí.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)