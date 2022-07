Automobilka Stellantis zaznamenala za 1. polrok výrazný rast zisku

Paríž/Miláno 28. júla (TASR) - Automobilka Stellantis zvýšila čistý zisk v 1. polroku o viac než tretinu. Podarilo sa jej to napriek nepriaznivým faktorom, ako sú vysoké ceny vstupných materiálov a problémy s dodávkami komponentov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serveru RTTNews.



Štvrtá najväčšia automobilka na svete uviedla, že jej čistý zisk dosiahol 7,96 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o viac než 37 % z minuloročného zisku za 1. polrok na úrovni 5,80 miliardy eur. Na pro forma báze rast dosiahol 34 % z minuloročnej úrovne 5,94 miliardy eur.



Upravený zisk pred úrokmi a daňami (EBIT) sa na pro forma báze zvýšil o 44 % na 12,37 miliardy eur. Firma tak vysoko prekonala očakávania analytikov, ktorí počítali s upraveným EBIT na úrovni 9,42 miliardy eur.



Upravená marža EBIT vzrástla o 14,1 % z 11,4 % za rovnaké obdobie pred rokom, pričom vo všetkých piatich sledovaných regiónoch dosiahla dvojcifernú hodnotu. Rekord zaznamenala v Severnej Amerike, kde dosiahla 18,1 %.



Čisté tržby predstavovali 88 miliárd eur, zatiaľ čo v rovnakom období minulého roka dosiahol Stellantis tržby na úrovni 72,61 miliardy eur. Na pro forma báze sa tržby zvýšili o 17 %, k čomu prispelo najmä zvýšenie cien.



Ako uviedol finančný riaditeľ automobilky Richard Palmer, výsledky do veľkej miery podporil vyšší predaj drahších vozidiel vrátane tých elektrických. "V predaji elektromobilov sme v Európe pred Teslou a nie ďaleko za Volkswagenom," povedal. Opäť však upozornil na problém s dodávkami čipov, pričom dodal, že tento problém bude trvať minimálne do konca roka.