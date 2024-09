Paríž 30. septembra (TASR) - Automobilka Stellantis zhoršila celoročné vyhliadky a oznámila, že spáli väčší objem hotovosti, než pôvodne predpokladala. Ako dôvod uviedla zhoršujúce sa trendy v automobilovom priemysle, vyššie náklady na prestavbu svojho amerického biznisu a konkurenciu Číny v oblasti elektrických áut. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Automobilka oznámila, že už nepočíta s pozitívnym voľným peňažným tokom. Namiesto toho očakáva, že tento rok spáli hotovosť v objeme od 5 miliárd do 10 miliárd eur. Uviedla to potom, ako zredukovala odhad upravenej prevádzkovej marže. Tú momentálne odhaduje v rozmedzí od 5,5 % do 7 %.



Za zhoršením vyhliadok v oblasti prevádzkovej marže je najmä rozhodnutie firmy urýchliť normalizáciu úrovne zásob v Spojených štátoch. Z tohto dôvodu zredukuje dodávky vozidiel do Severnej Ameriky v 2. polroku medziročne o viac než 200.000, čo je zhruba dvojnásobok oproti pôvodným odhadom. Okrem toho zvýši stimuly na nákup starších áut a investuje do zlepšenia produktivity. Prevádzkovú maržu negatívne ovplyvní aj nižší než očakávaný predaj áut v 2. polroku, a to naprieč viacerými regiónmi, dodala firma.



Zverejnením horšej než pôvodne uvádzanej prognózy sa Stellantis pridal k automobilkám ako BMW, Mercedes a Volkswagen. Tie iba pár dní predtým zhoršili svoje celoročné vyhliadky. Nepriaznivú prognózu na tento rok zverejnila najnovšie aj britská automobilka Aston Martin, ktorá ako dôvod uviedla výpadky v dodávateľskom reťazci a problémy na čínskom trhu.