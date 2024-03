Automobilka Toyota potvrdila investíciu v Brazílii za 2 miliardy eur

Sao Paulo 6. marca (TASR) - Japonská automobilka Toyota oficiálne potvrdila, že v Brazílii investuje v prepočte zhruba 2 miliardy eur. Zároveň uviedla, že investícia bude realizovaná do konca desaťročia v dvoch etapách a bude zahrnovať produkciu vozidiel špeciálne navrhnutých pre brazílskych spotrebiteľov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Brazílsky viceprezident a minister priemyslu Geraldo Alckmin v nedeľu (3. 3.) oznámil, že v utorok by Toyota mala oznámiť investíciu na nasledujúce roky v hodnote približne 11 miliárd realov (2,05 miliardy eur). Zároveň dodal, že investícia by mala vytvoriť približne 2000 pracovných miest. Toyota sa v tom čase k informáciám ešte nevyjadrila.



V utorok však investíciu v spomínanej hodnote potvrdila aj s podrobnosťami o jej časovom rozložení. Generálny riaditeľ brazílskej divízie japonskej automobilky Evandro Maggio pre agentúru Reuters povedal, že je to prvý celkový investičný plán Toyoty v Brazílii, keďže doteraz automobilka zverejňovala iba informácie o jednotlivých projektoch.



V rámci 11 miliárd realov plánuje Toyota investovať 5 miliárd realov do roku 2026. Zvyšných 6 miliárd realov použije na projekty plánované od uvedeného roka do roku 2030.



(1 EUR = 5,3713 BRL)