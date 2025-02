Automobilka Toyota stavia mesto na testovanie futuristickej mobility

Tokio, 26. februára (TASR) – Japonská automobilka Toyota plánuje v meste Woven City neďaleko hory Fudži otestovať každodenný život s robotikou, umelou inteligenciou a autonómnou dopravou s nulovými emisiami. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Projekt nie je "inteligentným mestom", upozorňuje Saisuke Toyoda, ktorý je členom predstavenstva zodpovedným za projekt a zároveň členom rodiny pôvodného zakladateľa spoločnosti.



"Vytvárame testovacie prostredie pre mobilitu, to je niečo trochu iné. Nie sme skutočný realitný developer," vyhlásil v sobotu počas prehliadky dokončenej prvej fázy komplexu s rozlohou 47.000 metrov štvorcových. Mesto vzniká na mieste bývalého výrobného závodu Toyota a po dokončení bude mať rozlohu 294.000 metrov štvorcových (29,4 hektáru).



Mesto Woven City (Pretkané mesto) rastie od roku 2021. Všetky budovy budú prepojené podzemnými šachtami, ktorými sa budú pohybovať autonómne vozidlá zaisťujúce odvoz odpadu či doručovanie balíkov.



V meste zatiaľ nikto nežije a spočiatku bude mať iba 100 obyvateľov označovaných ako "tkáči". Tvoriť ju budú zamestnanci spoločnosti Toyota a jej dodávateľov, medzi ktorými sú napríklad spoločnosť Nissin vyrábajúca instantné slíže a spoločnosť Daikin vyrábajúca klimatizácie.



Názov mesta odkazuje na počiatky spoločnosti, keď produkovala mechanické tkáčske stavy. Založil ju Sakiči Toyoda, pra-pra-prastarý otec Daisuke Toyodu, ktorý chcel uľahčiť namáhavú prácu svojej matky na ručnom tkáčskom stave.



Woven City nie je prvým pokusom o vybudovanie futuristického mesta, objavilo sa ich viacero po celom svete, no ich stavba sa buď spomalila, alebo bolo od nej úplne upustené. Medzi takéto mestá patrí aj mesto budované v minulosti v Toronte spoločnosťou Alphabet, ktorá vlastní Google; Neom v Saudskej Arábii alebo mesto Masdar City neďaleko letiska v Abu Dabí.



Toyoda však verí, že spoločnosť má dostatok prostriedkov na to, aby projekt dotiahla do úspešného konca.