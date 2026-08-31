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Automobilka Volvo Cars zatvorí kanceláriu v Štokholme
Väčšinu agendy tejto kancelárie presunie firma do centrály v Göteburgu.
Autor TASR
Štokholm 31. augusta (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars oznámila, že v rámci znižovania nákladov a zvyšovania efektivity zatvorí svoju kanceláriu v Štokholme, kde v súčasnosti pracuje približne 450 ľudí. Väčšinu agendy tejto kancelárie presunie firma do centrály v Göteburgu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spoločnosť Volvo Cars, ktorej väčšinový podiel kontroluje čínska Geely Holding, čelí čoraz náročnejším podmienkam na trhu. Dôvodom je slabší dopyt a rastúca neistota v medzinárodnom obchode. Švédska firma minulý rok oznámila, že plánuje zrušiť približne 3000 pracovných miest, väčšinou v administratíve.
V pondelok uviedla, že sústredenie zdrojov do menšieho počtu lokalít vo Švédsku umožní zjednodušiť procesy a zvýšiť tak konkurencieschopnosť. Kanceláriu v Štokholme, ktorá vznikla s cieľom zamerať sa na vývoj softvéru, umelú inteligenciu a digitálne zákaznícke interakcie, plánuje Volvo Cars zatvoriť k 1. marcu budúceho roka.
Zatiaľ nie je jasné, koľko zamestnancov príde v dôsledku zatvorenia kancelárie o prácu. Spoločnosť v oficiálnom oznámení uviedla iba toľko, že o tom bude rokovať so zamestnancami a ich zástupcami.
Spoločnosť Volvo Cars, ktorej väčšinový podiel kontroluje čínska Geely Holding, čelí čoraz náročnejším podmienkam na trhu. Dôvodom je slabší dopyt a rastúca neistota v medzinárodnom obchode. Švédska firma minulý rok oznámila, že plánuje zrušiť približne 3000 pracovných miest, väčšinou v administratíve.
V pondelok uviedla, že sústredenie zdrojov do menšieho počtu lokalít vo Švédsku umožní zjednodušiť procesy a zvýšiť tak konkurencieschopnosť. Kanceláriu v Štokholme, ktorá vznikla s cieľom zamerať sa na vývoj softvéru, umelú inteligenciu a digitálne zákaznícke interakcie, plánuje Volvo Cars zatvoriť k 1. marcu budúceho roka.
Zatiaľ nie je jasné, koľko zamestnancov príde v dôsledku zatvorenia kancelárie o prácu. Spoločnosť v oficiálnom oznámení uviedla iba toľko, že o tom bude rokovať so zamestnancami a ich zástupcami.