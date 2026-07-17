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Automobilka Volvo Cars zaznamenala v 2. štvrťroku pokles tržieb
Za apríl až jún vykázala automobilka tržby 77,7 miliardy švédskych korún (7,05 miliardy eur), čo je pokles z úrovne 93,5 miliardy SEK v predchádzajúcom roku.
Autor TASR
Štokholm 17. júla (TASR) - Švédska automobilka Volvo Cars zaznamenala v druhom štvrťroku pokles tržieb. Spoločnosť v piatok oznámila, že prostredie na trhu je „veľmi náročné“, pričom uviedla, že v druhej polovici roka počíta s vyššími tržbami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Druhý štvrťrok končí turbulentnú prvú polovicu roka 2026. Čínsky trh sa oslabil pre nás, ako aj pre celé odvetvie, a globálna neistota, vyplývajúca z konfliktu na Blízkom východe, sa zvýšila,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Hakan Samuelsson.
Za apríl až jún vykázala automobilka tržby 77,7 miliardy švédskych korún (7,05 miliardy eur), čo je pokles z úrovne 93,5 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Počet predaných vozidiel klesol o 6 % na 171.500. Čistý zisk dosiahol 417 miliónov SEK po čistej strate 8,1 miliardy korún - druhý štvrťrok minulého roka však poznamenali odpisy hodnoty elektrických vozidiel vo výške 11,4 miliardy SEK.
Podľa riaditeľa firmy sa už objavujú aj pozitívne signály. „Po niekoľkých mesiacoch poklesu predaja vykazujú USA známky oživenia s dvoma po sebe nasledujúcimi mesiacmi rastu v máji a júni,“ povedal Samuelsson, podľa ktorého Volvo očakáva, že toto oživenie bude pokračovať. V druhej polovici roka Volvo aj vďaka rastu v Európe očakáva „výrazne silnejšie tržby v porovnaní s prvou polovicou“.
Spoločnosť Volvo Cars minulý rok oznámila plán znižovania nákladov vo výške 18 miliárd korún. Pri jeho plnení sa dosahuje pokrok, čo sa týka aj zníženia počtu zamestnancov o približne 3000 v porovnaní s prvou polovicou roka 2025, uzavrel Samuelsson.
(1 EUR = 11,0285 SEK)
„Druhý štvrťrok končí turbulentnú prvú polovicu roka 2026. Čínsky trh sa oslabil pre nás, ako aj pre celé odvetvie, a globálna neistota, vyplývajúca z konfliktu na Blízkom východe, sa zvýšila,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Hakan Samuelsson.
Za apríl až jún vykázala automobilka tržby 77,7 miliardy švédskych korún (7,05 miliardy eur), čo je pokles z úrovne 93,5 miliardy SEK v predchádzajúcom roku. Počet predaných vozidiel klesol o 6 % na 171.500. Čistý zisk dosiahol 417 miliónov SEK po čistej strate 8,1 miliardy korún - druhý štvrťrok minulého roka však poznamenali odpisy hodnoty elektrických vozidiel vo výške 11,4 miliardy SEK.
Podľa riaditeľa firmy sa už objavujú aj pozitívne signály. „Po niekoľkých mesiacoch poklesu predaja vykazujú USA známky oživenia s dvoma po sebe nasledujúcimi mesiacmi rastu v máji a júni,“ povedal Samuelsson, podľa ktorého Volvo očakáva, že toto oživenie bude pokračovať. V druhej polovici roka Volvo aj vďaka rastu v Európe očakáva „výrazne silnejšie tržby v porovnaní s prvou polovicou“.
Spoločnosť Volvo Cars minulý rok oznámila plán znižovania nákladov vo výške 18 miliárd korún. Pri jeho plnení sa dosahuje pokrok, čo sa týka aj zníženia počtu zamestnancov o približne 3000 v porovnaní s prvou polovicou roka 2025, uzavrel Samuelsson.
(1 EUR = 11,0285 SEK)