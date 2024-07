Automobilka Volvo vykázala za 2. kvartál rekordný prevádzkový zisk

Štokholm 18. júla (TASR) - Švédsky výrobca osobných áut Volvo Cars zaznamenal v 2. štvrťroku rekordný prevádzkový zisk a zároveň prekonal očakávania trhov. Zároveň však zhoršil celoročné vyhliadky v oblasti tržieb, keď reagoval na rozhodnutie Európskej únie uvaliť na autá vyrábané v Číne vysoké dovozné clá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Spoločnosť vo štvrtok oznámila, že za 2. kvartál zaznamenala zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) na úrovni 8,2 miliardy švédskych korún (712,52 milióna eur). To je najvyššia hodnota EBIT za jeden kvartál v histórii firmy, pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje rast o 28 %.



Výsledky zároveň prekonali očakávania trhov. Tie predpokladali, že Volvo Cars vykáže EBIT na úrovni 6,7 miliardy SEK.



Na druhej strane spoločnosť zhoršila odhad rastu tržieb za celý rok 2024. Pôvodne počítala s tým, že za tento rok dosiahnu tržby rast o 15 %, teraz však očakáva, že rast sa bude pohybovať od 12 do 15 %. "Aj naďalej predpokladáme rast, počítame však aj s problémami," povedal pre Reuters generálny riaditeľ Volvo Cars Jim Rowan. "Dôvodom sú clá," spresnil s tým, že verí vo vyriešenie problému a dosiahnutie pôvodného tempa rastu tržieb.



Európska únia oznámila začiatkom mesiaca uvalenie predbežných dovozných ciel na elektrické autá vyrábané v Číne, pričom najvyššie clá dosahujú 37,6 %. Dopyt po elektrických vozidlách na európskom trhu však klesá už teraz a po prípadnom potvrdení ciel bude ešte nižší. Brusel a Peking majú teraz niekoľko mesiacov na rokovania, konečné rozhodnutie Európskej komisie padne na jeseň.



(1 EUR = 11,5085 SEK)