Automobilky by podľa Boschu mali pri vývoji systémov spolupracovať

Gerlingen 10. januára (TASR) - Pri vývoji riadiacich systémov pre vozidlá by automobilky mali spolupracovať. "Nepovažujem za zmysluplné, aby každý túto úlohu plnil samostatne," povedal šéf Boschu Harald Kröger. "To by bolo mimoriadne nehospodárne."



Ak chce niekto nanovo "objaviť koleso", môže to urobiť. "No musí z trhu získať mnoho dobrých ľudí, ktorí však takmer nie sú k dispozícii," cituje jeho vyjadrenie pre týždenník Automobilwoche agentúra DPA. To povedie k nákladnému vývoju a navyše nie je jasné, či spotrebitelia budú napokon ochotní za to zaplatiť.