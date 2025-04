Automobilky chcú zablokovať plán Kalifornie na podporu elektromobility

New York 28. apríla (TASR) - Najväčší výrobcovia automobilov v USA vyzvali Kongres, aby zablokoval plán Kalifornie na ukončenie predaja vozidiel s výhradne benzínovým pohonom do roku 2035. Tieto pravidlá by podľa nich mohli začať ovplyvňovať dodávky vozidiel už o niekoľko mesiacov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu bude koncom tohto týždňa hlasovať o legislatíve, ktorej cieľom je zrušiť výnimku udelenú americkou Agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPA) za bývalého prezidenta Joea Bidena v decembri minulého roka. Na jej základe môže Kalifornia nariadiť, aby elektromobily v štáte do roku 2035 tvorili najmenej 80 % predaja nových vozidiel.



Aliancia pre automobilové inovácie, ktorá zastupuje spoločnosti General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai a ďalších veľkých výrobcov, uviedla, že automobilky by mohli byť čoskoro „nútené podstatne znížiť celkový počet predávaných vozidiel, aby zvýšili svoj podiel predaja elektrických vozidiel“.