Automobilky: Návrat spaľovacích motorov je nesprávnou otázkou

Brusel 3. októbra (TASR) - Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) neplánuje v budúcnosti návrat spaľovacieho motora, uviedla vo štvrtok generálna riaditeľka organizácie Sigrid de Vriesová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Návrat spaľovacích motorov je v súčasnosti "nesprávnou otázkou", povedala de Vriesová. Elektrická energia sa stane dominantnou technológiou pre automobily, o čom niet pochýb, a ukáže sa, či to bude na 100 %, dodala. Podľa súčasných plánov sa od roku 2035 nebudú môcť v Európskej únii registrovať žiadne nové autá so spaľovacími motormi. S výnimkami sa počíta len vo veľmi obmedzených prípadoch, napríklad pre vozidlá záchrannej služby.



Aj keď sa európska legislatíva nezmení, spaľovacie motory sa budú naďalej používať na celom svete, "pretože je to impozantná technológia", povedala de Vriesová. "Myslím si, že výzvou pre Európu je udržať si v nej podiel," uzavrela šéfka ACEA.