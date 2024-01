Automobilky, pôsobiace v SR, majú na rok 2024 ambiciózne plány

Bratislava 20. januára (TASR) - Automobilky, pôsobiace na Slovensku, majú na rok 2024 pri výrobe áut ambiciózne plány. V tomto roku bude podľa predstaviteľov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR výroba opäť stúpať, mala by dosiahnuť 1,13 milióna vozidiel. Vlani sa na Slovensku vyrobilo podľa údajov ZAP 1,08 milióna áut, teda medziročne viac o takmer 100.000 vozidiel.



"Aj v roku 2024 stále pre nás zostáva vo výrobnej oblasti prioritou nábeh projektu Beta Plus. V tomto roku nás v najbližších týždňoch čaká štart sériovej výroby modelu Škoda Superb vo verzii limuzína. V súvislosti s týmto projektom priebežne prijímame nových zamestnancov. Situácia na pracovnom trhu je však mimoriadne náročná, a to vzhľadom na výrazný nedostatok pracovnej sily, zvlášť v našom regióne," priblížila hovorkyňa Volkswagen (VW) Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.



Uvedenie čisto elektrického Porsche Cayenne na trh, ktoré sa začne v Bratislave vyrábať, je podľa nej naplánované na druhú polovicu tejto dekády. "Prípravy trvajú však rádovo niekoľko rokov a preto sa už technicky pripravujeme na návrh tohto modelu. Naďalej budeme pokračovať v našej investičnej aktivite, aj v súvislosti s prípravou na ďalšie projekty," zdôraznila.



"V tomto roku plánujeme vyrobiť obdobné počty ako vlani, teda približne 343.000 vozidiel a asi pol milióna motorov. Dôležitá bude dostupnosť ľudského kapitálu, dielov a energií, ako aj logistika," informoval hovorca spoločnosti Kia Slovakia Tomáš Potoček.



Kia si podľa neho na Slovensku udržuje dlhodobo stabilný počet zamestnancov - do 3800. "Značka Kia plánuje v rámci Európy výrobu plne elektrických vozidiel v malej a strednej triede," oznámil hovorca Kia Slovakia.



"Rok 2024 bude pre automobilku Stellantis Slovakia nábehový so spustením sériovej výroby novej elektrickej C3 a neskôr aj ďalších modelov. V súvislosti so zvyšovaním objemu výrobu budeme spúšťať nábor zamestnancov na tretiu a neskôr aj štvrtú výrobnú zmenu. Plán výroby je o približne 12.000 vozidiel vyšší v porovnaní s rokom 2023," uviedol pre TASR hovorca trnavskej automobilky Michal Nič.



Prioritou automobilky pre tento rok je podľa hovorcu spustenie výroby nových modelov načas a v požadovanom objeme a kvalite pre zákazníkov. "V týchto dňoch spúšťame kolektívne vyjednávanie s odborovými organizáciami o novej kolektívnej zmluve. Dohoda o nových podmienkach v oblasti odmeňovania, benefitov a flexibility je jednou z priorít roku 2024," dodal Nič.



Slovensko naďalej zostáva podľa ZAP svetovým lídrom vo výrobe vozidiel na obyvateľa, na 1000 obyvateľov sa v SR vyrobí 198 áut. SR patrí medzi top krajiny aj v produktivite práce na zamestnanca, počet vozidiel vyrobených na jedného zamestnanca dosiahol hodnotu 12,6, lepšie je na tom iba Španielsko.



Aj všetky ostatné ekonomické ukazovatele zostávajú podľa ZAP na vysokých hodnotách. Automobilový priemysel sa podieľa na celkových tržbách v priemysle 46,5 %, na exporte je to 41,4 %. Sektor zamestnáva priamo viac ako 170.000 ľudí, agregovaná zamestnanosť dosahuje 255.000 ľudí.