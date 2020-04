Automobilky v Británii začnú s obnovovaním výroby v máji,Nissan v júni

Londýn 30. apríla (TASR) - Viaceré automobilky pôsobiace na britskom trhu plánujú s postupným obnovením výroby v máji. Ako prvá by mala produkciu obnoviť automobilka Rolls-Royce. Japonský Nissan, ktorého závod je najväčší v Británii, však plánuje opätovné spustenie produkcie až v júni.



Ako uviedla agentúra Reuters, Rolls-Royce, patriaci pod spoločnosť BMW, by mal produkciu obnoviť 4. mája. Firma uviedla, že tak reaguje na objednávky od zákazníkov a výzvy vlády. Aj firmy Aston Martin, Bentley či najväčšia britská automobilka Jaguar Land Rover by mali čoskoro obnoviť aspoň časť produkcie.



Najväčší závod na výrobu automobilov v Británii, ktorý patrí Nissanu, však plánuje produkciu opätovne začať spúšťať až začiatkom júna. Výrobu v závode v Sunderlande na severe Anglicka s ročnou produkciou okolo 350.000 vozidiel tak obnovia až po takmer troch mesiacoch. Jeho odstávka trvá už od 17. marca.