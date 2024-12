Šanghaj 7. decembra (TASR) - Automobilky v Číne zvyšujú export hybridných vozidiel do Európy. Plánujú takisto ďalšie modely pre tento kľúčový trh po tom, ako Európska únia (EÚ) zaviedla dodatočné clá na dovoz elektrických vozidiel na batérie vyrobených v Číne. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Celkové clá EÚ až do výšky 45,3 % na dovoz elektrických vozidiel na batérie (BEV) z Číny nadobudli platnosť koncom októbra. Dôvodom sú nespravodlivé dotácie, ktoré pomohli vytvoriť voľnú výrobnú kapacitu až 3 miliónov elektrických vozidiel ročne v Číne, čo je dvojnásobok veľkosti trhu EÚ. Clá tak majú chrániť európsky automobilový priemysel pred záplavou lacného čínskeho dovozu. Ale nevzťahujú sa na hybridné autá. To viedlo niektoré čínske automobilky k zmene európskej stratégie, pričom sa viac zamerali na vývoz hybridov.



Hybridné autá získavajú na popularite, pretože ich kupujúci považujú za cenovo dostupný kompromis medzi plne spaľovacím a plne elektrickým pohonom.



Od júla do októbra sa vývoz hybridov z Číny do Európy viac ako strojnásobil na 65.800 kusov oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Export plug-in hybridov (PHEV) a konvenčných hybridov predstavoval 18 % celkového čínskeho predaja vozidiel v Európe v 3. štvrťroku, pričom sa zdvojnásobil z 9 % v 1. štvrťroku. Podiel BEV v rovnakom období klesol na 58 % zo 62 %.



Tento trend bude pravdepodobne naberať na intenzite. Očakáva sa, že čínsky export plug-in hybridov do Európy vzrastie tento rok o 20 % a na budúci rok ešte viac.



Vzhľadom na 100 % clá na elektromobily vyrobené v Číne v USA a Kanade sa tak Európa stáva jasnou voľbou pre čínskych výrobcov.



Na európskom trhu plug-in hybridov zatiaľ dominujú európske a japonské firmy, ale to sa môže zmeniť.



BYD chce v Európe konkurovať Volkswagenu a Toyote s prvým plug-in hybridným modelom pre tento región, Seal U DM-i.



Cena modelu sa začína na 35.900 eur, čo je o 700 eur menej ako u Tiguanu, najpredávanejšieho modelu PHEV od Volkswagenu, a o 10 % lacnejšie ako C-HR PHEV od Toyoty.



BYD zvažuje aj výrobu elektromobilov a hybridov vo svojom maďarskom závode, informovali čínske oficiálne médiá.



Spoločnosť SAIC, ktorá čelí najvyšším clám na vývoz elektrických vozidiel do EÚ, uviedla, že pre európsky trh plánuje produkty s rôznymi systémami pohonu.



Geely, druhý najväčší výrobca automobilov v Číne z hľadiska predaja, minulý mesiac uviedol na trh nový plug-in hybrid pod značkou Lynk & Co pre Európu.