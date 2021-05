Automobilky v Južnej Kórei zaznamenali v apríli nárast predaja o 77 %

Soul 3. mája (TASR) - Automobilky v Južnej Kórei zaznamenali v apríli strmý nárast predaja, medziročne až o 77 %. Prispel k tomu predovšetkým silný zahraničný dopyt po SUV vozidlách napriek obmedzeniam na zastavenie šírenia pandémie nového koronavírusu.



Podľa najnovších údajov z tohto odvetvia päť najväčších výrobcov automobilov v Južnej Kórei - Hyundai Motor, Kia, General Motors (GM) Korea, Renault Samsung Motors a SsangYong Motor, predalo v apríli dohromady 630.691 vozidiel. To bolo viac ako vlaňajších 356.604 áut.



Ich odbyt na domácom juhokórejskom trhu pritom minulý mesiac klesol o 6,6 % na 135.601 kusov, ale zahraničný sa viac ako zdvojnásobil na 495.090 z 211.463 áut.



Najväčšej juhokórejskej automobilke Hyundai a jej dcérskej spoločnosti Kia pomohol práve silný zahraničný predaj zvýšiť v apríli odbyt na viac ako dvojnásobok, a to na 345.777 kusov zo 167.693 vozidiel pred rokom. Odbyt Kia pritom v uvedenom období vyskočil o 78 % na 249.734 kusov.



Ďalšie tri automobilky však zaznamenali v apríli pokles predaja v dôsledku pandémie.



Odbyt GM Korea sa minulý mesiac znížil o 25 % na 21.455 vozidiel, zatiaľ čo predaj spoločnosti SsangYong klesol o 36 % na 4351 kusov.



Indická materská spoločnosť SsangYong, Mahindra & Mahindra Ltd., je v procese predaja svojho kontrolného podielu v SsangYong v rámci globálnych reorganizačných plánov.



Aj spoločnosť Renault Samsung Motors Corp. vykázala minulý mesiac medziročný pokles predaja na 9344 automobilov z vlaňajších 13.087 kusov.



Od januára do apríla vzrástol celkový predaj týchto piatich výrobcov o 20 % na 2,45 milióna kusov z 2,05 milióna v predchádzajúcom roku.



Očakáva sa však, že globálny nedostatok polovodičových čipov v súčasnom 2. štvrťroku negatívne ovplyvní výrobu aj predaj automobilov.