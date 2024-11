Automobilky v USA vyzvali Trumpa, aby nezrušil úľavy na elektromobily

Washington 15. novembra (TASR) - Najväčší výrobcovia elektrických vozidiel a batérií v USA v piatok vyzvali novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa, aby nezrušil daňové úľavy na predaj a výrobu elektrických vozidiel, pričom poukázali na ich pozitívny vplyv v kľúčových štátoch, ktoré priniesli republikánskemu kandidátovi víťazstvo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Združenie pre nulové emisie v doprave (Zero Emission Transportation Association), medzi ktorého členov patria spoločnosti Rivian, LG, Tesla, Uber, Lucid a Panasonic, uviedlo, že daňové úľavy na výrobu podporili vznik obrovského množstva pracovných miest v štátoch, ako Ohio, Kentucky, Michigan a Georgia, a varovalo, že zrušenie týchto daňových úľav na výrobu a spotrebu by podkopalo tieto investície a poškodilo rast americkej zamestnanosti.



Podľa zdrojov agentúry Reuters tím novozvoleného prezidenta pracuje na pláne reformy, v rámci ktorej počíta so zrušením daňovej úľavy 7500 dolárov (7120 eure) na nákup elektrických vozidiel. Jej zánik by mohol mať vážne dôsledky na už aj tak viaznuci prechod na elektromobilitu v USA. Trump počas predvolebnej kampane okrem iného opakovane sľuboval zrušiť opatrenia administratívy demokratického prezidenta Joea Bidena zamerané na podporu elektrických vozidiel.



(1 EUR = 1,0533 USD)