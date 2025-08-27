< sekcia Ekonomika
Automobilové skupiny chcú zmenu nerealizovateľných cieľov emisií CO2
Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Ciele Európskej únie (EÚ) pre zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z vozidiel, vrátane ich stlačenia na nulu do roku 2035, už nie sú realizovateľné. Uviedli to v stredu vedúci predstavitelia európskeho automobilového priemyslu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa 12. septembra stretne s predstaviteľmi automobilového sektora, aby prediskutovali budúcnosť tohto odvetvia, ktoré čelí dvojitej hrozbe: čínskej konkurencii v oblasti elektrických vozidiel a americkým clám.
V liste adresovanom Von der Leyenovej generálny riaditeľ spoločnosti Mercedes-Benz Ola Källenius a Matthias Zink, generálny riaditeľ spoločnosti Schaeffler AG, globálneho dodávateľa komponentov pre automobilový priemysel, uviedli, že sú odhodlaní dosiahnuť cieľ EÚ v oblasti nulových čistých emisií do roku 2050. Upozornili pritom, že výrobcovia z EÚ momentálne čelia takmer úplnej závislosti od Ázie, pokiaľ ide o batérie, ako aj nedostatočnej nabíjacej infraštruktúre, vyšším výrobným nákladom a americkým clám.
Európsky blok by mal prehodnotiť ciele pre nové vozidlá, ako napríklad zníženie emisií CO2 z úrovní v roku 2021 pre osobné automobily o 55 % a pre dodávky o 50 % do roku 2030 a o 100 % pre obe kategórie do roku 2035. Elektrické vozidlá majú podiel na trhu nových áut v EÚ na úrovni približne 15 %, pričom dodávky len 9 %.
„Splnenie prísnych cieľov CO2 pre osobné automobily a dodávky na roky 2030 a 2035 sú v dnešnom svete jednoducho už nemožné,“ napísali s tým, že právne nariadenia a sankcie prechod na elektromobilitu neurýchlia. Uviedli tiež, že je potrebné prehodnotiť aj reguláciu CO2 pre ťažké nákladné vozidlá a autobusy.
