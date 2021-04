Automobilový priemysel sa rýchlo zotavil, situácia je však neistá

Bratislava 25. apríla (TASR) - Napriek prepadu výroby a uzavretiu závodov počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 sa automobilový sektor dokázal naštartovať aj na Slovensku. Situácia na globálnom trhu je však stále neistá. Odvetvie sa musí vyrovnať s problémami a výpadkami v zásobovaní, ako aj s transformáciou kvôli prísnym emisným reguláciám. Vyplýva to z analýzy nadnárodnej poisťovacej spoločnosti Coface.



Automobilové odvetvie je extrémne cyklické. Pri raste firmy dosahujú nadpriemerné zisky, no pokles sa tiež tvrdo prenáša do výsledkov. "Dnešná výkonnosť je niekoľko percentuálnych bodov pod úrovňou obdobia pred začatím pandémie, kedy však už sektor vykazoval pokles," upozornil generálny riaditeľ Coface pre Slovenskú republiku a Česko Ján Čarný. Odvetvie bolo v recesii už pred pandémiou a odrážali sa na ňom zníženie priemyselnej produkcie vo svete, protekcionistické opatrenia jednotlivých krajín, najmä v USA, obchodná vojna medzi USA a Čínou i USA a EÚ, ako aj zmena správania spotrebiteľov. V neposlednom rade tiež prísna emisná regulácia v Európskej únii či štrukturálne zmeny v priemysle.



Kým vlani sa medziročne obrat prepadol o 20-30 %, tento rok by podľa Čarného mohla prísť zmena. "Predaje nových áut v Európskej únii sa za prvé dva mesiace roka 2021 ešte prepadli medziročne o 21 %. Hocako, za prvý štvrťrok roku 2021 už vidíme medziročný nárast o 3,2 %. Tohtoročný marec bol z hľadiska predajov mimoriadne silný, na rozdiel od vlaňajška, kedy ho ovplyvnila aj nastupujúca pandémia," spresnil Čarný. Predaje na najväčšom automobilovom trhu v Číne vzrástli v marci medziročne až o 75 %, pričom pozitívny vývoj pokračuje už niekoľko mesiacov po sebe.



Sektor sa však musí vyrovnať nielen s nástrahami, ktoré boli spôsobené protipandemickými opatreniami vo svete. "Ide o problémy a výpadky v zásobovaní, čo limituje ďalší rast," podotýka Čarný. Okrem nedostatku čipov ide aj o nedostatok ďalších materiálov. Výnimočné tak stále nie sú podľa Coface ani situácie, keď výrobcovia v sektore posielajú časť zamestnancov domov s vládnou podporou, no nie pre nedostatok dopytu, ale z dôvodu nedostatočnej plynulosti dodávok.



Obdobne tlak na zníženie produkcie emisií áut tlačí výrobcov do významnej transformácie. Čarný zdôraznil, že nejde len o EÚ, ale významný tlak prichádza už aj z Číny. Pre splnenie budúcich emisných noriem je nevyhnutná masívna elektrifikácia produktového portfólia a zvýšené investície do výskumu a vývoja. Tempo transformácie je podľa Čarného veľmi vysoké a povedie k významnému preskupeniu kapacít v odvetví, vrátane regionálnych výrobných reťazcov. "Niektoré korporácie sa už teraz snažia oddeľovať výrobu klasických produktov od ekologických, najmä pre lepší prístup k financovaniu týchto zmien," dodal.