Automobilový priemysel v ČR sa z prepadu na začiatku roka zotavuje

Praha 21. októbra (TASR) - Automobilový priemysel v Česku postupne doháňa jarné straty. Prispela k tomu najmä výroba v lete a v minulom mesiaci. V stredu o tom informovalo české Združenie automobilového priemyslu, na ktoré sa odvolal server novinky.cz.



Podľa združenia sa od začiatku roka do konca septembra vyrobilo v Česku 813.085 motorových vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 24,2 %.



V samotnom septembri však automobilky v Česku vyrobili 119.722 osobných áut, čo v medziročnom porovnaní predstavuje pokles iba o 4,5 %. Automobilka Škoda Auto dokonca zaznamenala medziročný rast výroby o 2,5 %. Za deväť mesiacov však jej produkcia v dôsledku koronakrízy klesla medziročne o 20,3 %.



Nošovický Hyundai vyrobil v septembri 26.400 vozidiel, medziročne o 12,2 % menej. Od začiatku roka klesla produkcia oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 30,5 %. Kolínska automobilka TPCA (Toyota Peugeot Citroën) mala v septembri dvojtýždennú odstávku v dôsledku inštalácie nových zariadení v súvislosti s rozšírením výroby.



Automobilový priemysel tvorí takmer 10 % českého hrubého domáceho produktu (HDP) a zamestnáva približne 180.000 ľudí. Najskôr ho na začiatku roku zasiahlo prerušenie globálnych dodávateľských reťazcov pre začínajúcu pandémiu v Ázii, neskôr ho ovplyvnilo rapídne zníženie dopytu a nútené prerušenie výroby, keď sa pandémia dostala do Európy.