Bratislava/Budapešť/Praha 30. júla (TASR) - Automobilový priemysel zrejme pribrzdí zotavovanie ekonomík v strednej Európe.



Automobilový priemysel, ktorý bol dlho motorom rastu v regióne, teraz bude zrejme hlavnou brzdou snáh o oživenie z následkov pandémie ochorenia COVID-19.



Po páde komunistického režimu pred 30 rokmi zahraničné automobilky masívne investovali v strednej Európe a automobilový sektor sa stal v regióne dôležitým zdrojom zahraničných investícií. Teraz sa očakáva, že sektor pocíti následky pandémie viac než ostatné odvetvia. To je zlou správou pre Slovensko, Česko a Maďarsko, teda krajiny, ktorých ekonomiky sú vysoko závislé od automobilového priemyslu.



"Očakáva sa, že toto odvetvie zaznamená najvýraznejší pokles v rámci výrobného sektora v regióne. Tu bude zotavovanie najpomalšie, takže by mohol byť hlavnou brzdou hrubého domáceho produktu (HDP)," povedal pre Reuters ekonóm ING v Budapešti Peter Virovacz.



Šéfovia zväzov automobilového priemyslu z krajín V4 v apríli uviedli, že automobilový priemysel v ich krajinách priamo alebo nepriamo zamestnáva celkovo 1,3 milióna ľudí a vyrába takmer pätinu z celkovej produkcie áut Európskej únie (EÚ).



Na automobilový priemysel pripadá na Slovensku 13 % HDP a polovica priemyselnej produkcie. V Maďarsku generuje 4 % až 6 % HDP a v Česku desatinu HDP %. Niektorí výrobcovia v strednej Európe počítajú, že produkcia tento rok klesne o 20 % až 25 %, čo bude mať negatívny vplyv na celú ekonomiku.



Európska komisia (EK) predpovedá, že slovenský HDP tento rok padne o 9 %, český o 7,8 % a maďarský o 7 %. V prípade Poľska, ktoré je menej závislé od automobilového priemyslu, počíta so znížením HDP o 4,6 %.



Automobilky v regióne sa vo väčšine vyhli masovému prepúšťaniu a postupne zvyšujú vyťaženosť závodov a produkciu. Nemecký koncern Daimler uviedol, že jeho maďarský závod pracuje na dve zmeny a od začiatku augusta by mal pridať aj tretiu. Kia Motors Slovakia by chcela zaviesť tretiu zmenu od septembra.



"Dúfame, že v druhej polovici 2020 budú objednávky vyššie a že situácia na automobilovom trhu sa zlepší, aby sme mohli plne využívať naše produkčné kapacity," povedal pre Reuters hovorca Kia Motors Slovakia. Produkcia závodu v 1. polroku klesla o 27 %.



Závod Groupe PSA Slovakia pri Trnave, ktorý patrí francúzskemu koncernu PSA, uviedol, že do jesene má dostatok objednávok.



Maďarský závod japonskej automobilky Suzuki očakáva tento rok zníženie produkcie o 20 % v porovnaní s pôvodnou prognózou. České združenie automobilového priemyslu SAP počíta tento rok s prepadom výroby áut v Česku o pätinu a s poklesom tržieb automobilového sektora minimálne o 215 miliárd Kč (8,2 miliardy eur).



Zväzy automobilového priemyslu krajín V4 v apríli v liste požadovali od EÚ rýchle obnovenie dodávateľských reťazcov, finančnú podporu a prehodnotenie regulačných požiadaviek. Šéf zväzu maďarských dovozcov áut MGE Peter Erdelyi uviedol, že odpoveď doteraz neprišla.



Hovorca EK povedal pre Reuters, že akákoľvek regulačná flexibilita nemôže zahŕňať posunutie alebo odvolanie ekologických záväzkov EÚ. "Striktná environmentálna legislatíva je najlepším spôsobom podpory konkurencie a inovácií."



(1 EUR = 26,291 CZK)