Automobilový sektor sa posúva smerom k recyklácii dielov a batérií

Sydney 30. októbra (TASR) - Od starých batérií cez motory až po spätné zrkadlá - automobilový priemysel oživuje snahy o recykláciu, pretože čelí tlaku na zníženie svojej obrovskej uhlíkovej stopy. Výrobcovia automobilov na celom svete investujú do zariadení na záchranu starých dielov a snažia sa tiež recyklovať milióny elektrických batérií, aby ich mohli znova použiť, a to aj v "autách budúcnosti".



Elektromobily sú síce "čistejšie" ako ich predchodcovia so spaľovacími motormi, ale suroviny potrebné pre ich batérie sa získavajú z baní v Afrike, ktoré sú často obviňované z poškodzovania životného prostredia a využívania detskej práce.



„S rastúcim dopytom po týchto materiáloch sa tlak na tieto (ekonomicky marginalizované) regióny pravdepodobne zosilní, čím sa ohrozí dosiahnutie sociálne a ekologicky udržateľného systému obnoviteľnej energie,“ uvádza vo svojej správe Inštitút pre udržateľnú budúcnosť na University of Technology v Sydney.



To, ako automobilový priemysel zvládne prechod na elektrinu, bude pravdepodobne jednou z horúcich tém na dvojtýždňovom klimatickom samite COP26, ktorý sa začína 31. októbra v Británii.



Podľa Svetového ekonomického fóra automobilový sektor produkuje viac emisií skleníkových plynov ako celá Európska únia (EÚ), pričom 20 % z nich pochádza z výroby.



Batérie sa podieľajú významnou mierou na cene elektromobilov, pričom ich životnosť sa pohybuje medzi ôsmimi až 15 rokmi. Recyklácia tak môže mať veľký význam. Do roku 2040 by mohla pomôcť znížiť dopyt po lítiu o 25 %, kobalte o 35 % a niklu a medi o 55 %, tvrdí austrálsky inštitút.



V súčasnosti už pritom štartujú nové ťažobné projekty s "potenciálom nepriaznivých vplyvov na miestne prostredie a komunity, vrátane znečistenia pôdy, vzduchu a vody, porušovania ľudských práv a nebezpečných pracovných podmienok," upozornil inštitút.



Technologicky je možné získať z vyradených batérií viac ako 90 % kovov, ale táto snaha je limitovaná "nedostatkom silného ekonomického stimulu alebo politiky, ktorá by podporila používanie recyklovaných materiálov," konštatuje správa.



Európska komisia plánuje požadovať, aby od roku 2030 pochádzalo 12 % kobaltu, 4 % lítia a 4 % niklu v elektrických batériách z recyklovaného materiálu.



Čína je podľa odborníkov na čele recyklačného úsilia. Výrobca batérií CATL nedávno oznámil výstavbu závodu na recykláciu v hodnote približne 4,5 miliardy eur v provincii Chu-pej.



Švédsky startup Northvolt, partner Volkswagenu a BMW, plánuje na budúci rok spustiť továreň schopnú recyklovať 25.000 ton batérií ročne. Spoločnosť sa zaviazala, že do roku 2030 bude 50 % jej batériových komponentov vyrobených z recyklovaných materiálov.



Projekt s názvom Revolt je súčasťou sľubu spoločnosti stať sa najekologickejším výrobcom batérií v Európe. Emma Nehrenheimová, ktorá má v Northvolt na starosti environmentálne otázky, pritom upozornila, že všetky prognózy podcenili rast výroby batérií.



"Produkcia neustále stúpa," povedala Nehrenheimová, ktorá sa podľa vlastných slov čoraz viac obáva, že Európa nebude na to dostatočne pripravená.



Francúzsky jadrový gigant Orano spúšťa projekt na využitie techník, používaných na ťažbu uránu, na recykláciu batérií. A francúzska spoločnosť na nakladanie s odpadom Veolia má pilotný projekt v závode vo východnom Francúzsku na recykláciu batérií zo smartfónov a počítačov. Batérie sa v závode zbavia plastového obalu a hliníkových fólií, ktoré držia články, rozdrvia sa na prach, z ktorého sa extrahujú rôzne kovy.



Ale nie sú to len elektrické batérie, ktoré by chcel priemysel recyklovať. Jeho cieľom je vyrábať jedného dňa tzv. cirkulárne autá – s nulovou uhlíkovou stopou.



Vo Francúzsku spoločný podnik automobilky Renault a energetickej spoločnosti Suez rozoberie 5000 áut ročne na jednotlivé diely. Robotníci vyprázdnia palivové nádrže, odstránia motor, pneumatiky, prístrojové dosky, spätné zrkadlá a ďalšie časti, ktoré predstavujú približne 35 % z hmotnosti vozidla. Každé auto môže priniesť zisk až 400 eur zo zachránených dielov, ktoré sa predávajú opravovniam alebo súkromným spotrebiteľom. Zvyšok sa lisuje, taví, páli alebo recykluje pre iné odvetvia.



Jaguar Land Rover má zase projekt na recykláciu hliníka z vyradených vozidiel, ktorý by podľa spoločnosti mohol znížiť emisie CO2 z výroby o 26 %.